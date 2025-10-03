Üst üste 3 penaltıyı kurtaran Berke Özer manşetlerde: 'Buldozer', 'şaka gibi', Lille için şov Romalılar için kabus'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ust-uste-3-penaltiyi-kurtaran-berke-ozer-mansetlerde-buldozer-saka-gibi-lille-icin-sov-romalilar-1099891486.html

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in deplasmanda Roma'yı 1-0 yendiği maçta üst üste 3 penaltı kurtaran milli kaleci Berke Özer'in başarısı, Fransız ve İtalyan...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille takımı, deplasmanda Roma'yı 1-0 yendi. Maçın yıldız ismi ise üst üste 3 penaltı kurtaran milli kaleci Berke Özer oldu.Berke Özer'den göz dolduran performans: 3 penaltı kurtardıFransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Berke Özer'in tarihi başarısını "Berke kazandırdı" manşetiyle tam sayfa verdi.Berke basında manşetteİç sayfada Berke için "Buldozer" benzetmesini yapan gazete, "Lille'in Türk kalecisi, maçın sonunda tekrar tekrar kullandırılan penaltıyı üç kez kurtararak Roma'nın umutlarını yok etti. Çılgın an, Lille taraftarlarının onu tamamen benimsemesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.Gazete, geceye damga vuran milli kalecinin başarısı için, "Bir Olimpiyat Stadı atmosferinde, maçın son anlarında penaltı kurtarmak başlı başına bir başarıdır. Ama bunu üç kez yapmak gerçek dışıdır. Bu yaz Türkiye’den Kuzey Fransa’ya geldiğinde kimsenin tanımadığı Berke Özer, dün gece 'ebedi şehir' Roma’da, Lille tarihine kazınacak bir aksiyonla kendine ebedi bir gece armağan etti." yorumunu yaptı.Kulüp başkanı: BuldozerLille kulüp başkanı Olivier Letang'ın "Böyle bir şey hiç görmemiştik, akıl almazdı." ifadesine yer verilen haberde, "Arjantinli Paulo Gazzaniga da 2024 Ekim’inde Girona formasıyla Bilbao’ya karşı üç penaltı kurtarmıştı, ancak aynı pozisyonda değil. Bunun için bir 'bulldÖzer' gerekiyordu." denildi.'Rüya gibi'Le Figaro Gazetesi, Berke'nin son derece nadir görülen bir başarıya imza attığını belirterek, milli kalecinin, "Bu, rüyada olmak gibiydi. İlk denemede kurtarabileceğimi biliyordum ama diğer ikisi gerçekten garipti, ne diyeceğimi bilmiyorum." ifadelerini okurlarıyla paylaştı.İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, "Aynı maçta, hatta aynı pozisyonda üç penaltı kaçırmak. Tarihe geçecek grotesk bir manzara. Ama kesin olan bir şey var; son 16’ya giden yolu çok zorlaştırdı. Lille için beklenmedik bir şov, Romalılar için ise tam bir kabus. İlk iki penaltı kaleci çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlandı, vuruşlar zaten unutulmaz değildi. Üçüncüde Özer’in çıkışı tamamen kurallara uygundu. Dördüncü deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz." değerlendirmesini yaptı.'Şaka gibi'Corriere dello Sport ise "Roma’nın Lille karşısında 1-0 kaybettiği maç, Olimpiyat Stadı’nda 61 bin taraftarın gözleri önünde 81 ile 85. dakikalar arasında yaşananlarla 'absürd tiyatro'ya dönüştü: art arda üç penaltı, hepsi de kaçtı. Tribünlerde kimileri gülüyor, kimileri ise kahroluyordu. Daha önce hiç görülmemiş, 'şaka gibi' bir sahneydi." yorumu yapıldı.3 penaltıyı da kurtardıLigin ikinci haftasında, milli futbolcuların karşılaştığı müsabakada Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. İki futbolcu da 90 dakika sahada kaldı. Berke Özer, ihlaller sebebiyle tekrarlanan ve üç kez kullanılan penaltı atışlarının tamamını kurtararak gecenin yıldızı oldu.Berke Özer kimdir?25 Mayıs 2000'de İzmir'de doğan Berke Özer kaleci mevkiinde oynuyor.Özer, spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Burada bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.16 Ağustos 2016'da Özer, 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı. Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldı. İngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti. 10 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı. Özer şu anda da Lille kulübünde oynamakta.

