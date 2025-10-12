https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/turkiye-ile-suriye-guvenlik-is-birligi-bakan-fidan-bakan-guler-ve-mit-baskani-katildi-1100119656.html
Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı
Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı yapıldı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T13:25+0300
2025-10-12T13:25+0300
2025-10-12T13:25+0300
poli̇ti̇ka
hakan fidan
i̇brahim kalın
milli savunma bakanı
suriye
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119499_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_33692dba5a7e4ae6a357b4bf994b8a7c.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırladı. Toplantıya ayrıca Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/erdogan-yarin-misira-gidiyor-1100112543.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b72e5003a9dcf3dda398529aafb562c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, i̇brahim kalın, milli savunma bakanı, suriye, türkiye
hakan fidan, i̇brahim kalın, milli savunma bakanı, suriye, türkiye
Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı yapıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırladı.
Toplantıya ayrıca Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katıldı.
Edinilen bilgiye göre toplantıda Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı.