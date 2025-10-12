https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/turkiye-ile-suriye-guvenlik-is-birligi-bakan-fidan-bakan-guler-ve-mit-baskani-katildi-1100119656.html

Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı

Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı yapıldı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T13:25+0300

2025-10-12T13:25+0300

2025-10-12T13:25+0300

poli̇ti̇ka

hakan fidan

i̇brahim kalın

milli savunma bakanı

suriye

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119499_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_33692dba5a7e4ae6a357b4bf994b8a7c.jpg

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırladı. Toplantıya ayrıca Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/erdogan-yarin-misira-gidiyor-1100112543.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, i̇brahim kalın, milli savunma bakanı, suriye, türkiye