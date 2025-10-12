Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/turkiye-ile-suriye-guvenlik-is-birligi-bakan-fidan-bakan-guler-ve-mit-baskani-katildi-1100119656.html
Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı
Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı yapıldı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T13:25+0300
2025-10-12T13:25+0300
poli̇ti̇ka
hakan fidan
i̇brahim kalın
milli savunma bakanı
suriye
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119499_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_33692dba5a7e4ae6a357b4bf994b8a7c.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırladı. Toplantıya ayrıca Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/erdogan-yarin-misira-gidiyor-1100112543.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b72e5003a9dcf3dda398529aafb562c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, i̇brahim kalın, milli savunma bakanı, suriye, türkiye
hakan fidan, i̇brahim kalın, milli savunma bakanı, suriye, türkiye

Türkiye ile Suriye güvenlik iş birliği: Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı katıldı

13:25 12.10.2025
© AA / Ahmet Serdar EserTürkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı yapıldı
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı yapıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi ağırladı.
Toplantıya ayrıca Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Salama katıldı.
Edinilen bilgiye göre toplantıda Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği konuları ve güncel gelişmeleri ele almak üzere toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Erdoğan Gazze Zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor
09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала