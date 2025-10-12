https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/erdogan-yarin-misira-gidiyor-1100112543.html
Erdoğan Gazze Zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek 12.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100058568_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_5ef6de21074468484eb0ac9f25e7a0ae.jpg
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve için yarın Mısır'a gidecek“Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi” adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek. Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.
