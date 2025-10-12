Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Erdoğan Gazze Zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor
Erdoğan Gazze Zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek 12.10.2025, Sputnik Türkiye
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve için yarın Mısır'a gidecek“Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi” adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek. Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.
2025
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve için yarın Mısır'a gidecek
“Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi” adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek. Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Mısır: Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası konferansa ev sahipliği yapmak istiyoruz
Dün, 20:47
