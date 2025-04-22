https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bir-bardak-su-130-lira-oldu-damacana-suya-dort-ayda-uc-kez-zam-geldi-1095580225.html
Bir bardak su 1.30 lira oldu: Damacana suya dört ayda üç kez zam geldi
Bir bardak su 1.30 lira oldu: Damacana suya dört ayda üç kez zam geldi
Sputnik Türkiye
Damacana su fiyatlarına dört ay içerisinde üçüncü kez çam geldi. 19 litre suyun fiyatı 150 liraya kadar ulaşırken, damacana depozito fiyatı de 100 lirayı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T11:40+0300
2025-04-22T11:40+0300
2025-04-22T11:43+0300
ekonomi̇
damacana su fiyatları
damacana
zam
fiyat artışı
depozito
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Hemen hemen her evde kullanılan damacana su fiyatlarına dört ay içerisinde üçüncü kez zam geldi. 19 litre damacana fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar ulaştı. İlk kez damacana alacak alan tüketici 200 lira da depozito bedeli ödemek zorunda. Bu rakamlara göre bir bardak suyun bedeli de ortalama 1.3 TL'ye çıkıyor. Ekonomim'in haberine göre, 2025'in ilk dört ayında üç kez zamlanan 19 litrelik damacana su, bazı markalarda 150 lirayı buldu. Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, depozito ücretinin ise 150 ila 200 lira arasında olduğunu belirtirken, fiyat farklılıklarının ulaşım kaynaklı olduğunu dile getirdi. Bir damacanadan ortalama 95 bardak su çıkıyorBir damacanadan 95 bardak su çıktığını, bardak başına maliyetin 1 lira 30 kuruşa denk geldiğini söyleyen Mert, “Son yapılan zam 30 lira civarındaydı ve bu zamların sebebi bayiler değil, üretim maliyetleridir. Damacanalar fabrikalarda dezenfekte edilip 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Artan maliyetler nedeniyle vatandaşlarımızın damacana geri dönüşümünde daha duyarlı olmaları gerekiyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/damacana-suyun-fiyati-yuzde-100-artti-sudan-sebepler-fiyatlari-ucurdu-1091145056.html
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damacana su fiyatları, damacana, zam, fiyat artışı, depozito
damacana su fiyatları, damacana, zam, fiyat artışı, depozito
Bir bardak su 1.30 lira oldu: Damacana suya dört ayda üç kez zam geldi
11:40 22.04.2025 (güncellendi: 11:43 22.04.2025)
Damacana su fiyatlarına dört ay içerisinde üçüncü kez çam geldi. 19 litre suyun fiyatı 150 liraya kadar ulaşırken, damacana depozito fiyatı de 100 lirayı buldu.
Hemen hemen her evde kullanılan damacana su fiyatlarına dört ay içerisinde üçüncü kez zam geldi. 19 litre damacana fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar ulaştı. İlk kez damacana alacak alan tüketici 200 lira da depozito bedeli ödemek zorunda. Bu rakamlara göre bir bardak suyun bedeli de ortalama 1.3 TL'ye çıkıyor.
Ekonomim'in haberine göre, 2025'in ilk dört ayında üç kez zamlanan 19 litrelik damacana su, bazı markalarda 150 lirayı buldu. Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, depozito ücretinin ise 150 ila 200 lira arasında olduğunu belirtirken, fiyat farklılıklarının ulaşım kaynaklı olduğunu dile getirdi.
Bir damacanadan ortalama 95 bardak su çıkıyor
Bir damacanadan 95 bardak su çıktığını, bardak başına maliyetin 1 lira 30 kuruşa denk geldiğini söyleyen Mert, “Son yapılan zam 30 lira civarındaydı ve bu zamların sebebi bayiler değil, üretim maliyetleridir. Damacanalar fabrikalarda dezenfekte edilip 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Artan maliyetler nedeniyle vatandaşlarımızın damacana geri dönüşümünde daha duyarlı olmaları gerekiyor” dedi.