Rusya, Ukrayna ordusunun Sumı Bölgesi'ndeki tesislerini vurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri, muharebe sahasında büyük kayıplar veren Ukrayna ordusuna darbe indirmeye devam ediyor.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus güçlerin Ukrayna ordusunun Sumı Bölgesi'ndeki tesislerini vurduğunu belirtti.
Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Kentsel alanlara gündüz saatlerinde atışlar yapıldı, lojistik ve iletişim tesisleri vuruldu" dedi.
Dün Sumı Bölgesi'nde hava saldırısı sirenleri devreye girmişti. Rus güvenlik güçleri, Sputnik'e verdikleri bilgide, Konstantinovka köyüne karşı saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı 2 taarruz grubunun imha edildiğini, ayrıca Alekseyevka istikametinde düşman güçlerin ilerleme girişimlerinin önlendiğini belirtmişti.
Sumı Bölgesi'ndeki durum
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, toplu firarlar nedeniyle Sumı Bölgesi'ndeki birliklerine taarruz askerleri temin edemiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus ordusu bu yıl özel askeri harekat bölgesinde 205 yerleşim yerini kontrol altına aldı ve 4 bin 714 kilometrekareden fazla bir alanı ele geçirdi. Özellikle Sumı Bölgesi'nde bu rakam, 223 kilometrekare olarak gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırıyla cephe hattını 2 bin kilometre genişleterek kendine sorunlar yarattığını ve bu durumun Rus birliklerin Sumı Bölgesi'nde 8 ila 12 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturmasıyla sonuçlandığını söylemişti.
Rusya'nın Sumı Bölgesi'ni ele geçirmek gibi bir hedefinin olmadığını kaydeden Putin, ancak bu olasılığın göz ardı edilemeyeceğini, ordunun faaliyetlerinin çatışmanın mantığına göre belirlendiğini vurgulamıştı.
