RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile ABD arasındaki diyalog devam ediyor
Moskova ve Washington arasındaki temaslarda öne çıkan isimlerden biri olan Dmitriyev, diyaloğun devam ettiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya-ABD diyaloğunun Alaska'daki mutabakatlar temelinde devam ettiğini belirtti.
Dmitriyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Barış süreçlerine karşı çıkanların uydurup yaydığı 'Steve Witkoff'un Trump yönetimindeki etkisinin zayıfladığı' yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Witkoff'un Başkan Trump'ın Gazze barış planının oluşturulmasını ve uygulamasını başaran baş mimar ve müzakereci olduğunu kaydeden Dmitriyev, "Rusya'nın Trump'ın ekibiyle diyaloğu Alaska Zirvesi'nde varılan mutabakatlar temelinde devam ediyor" mesajını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Trump, 15 Ağustos'ta Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü'nde görüşmüştü. Görüşmelerin ardından liderler, çeşitli konularda ilerleme kaydedildiğini belirtip müzakerelerden övgüyle söz etmişlerdi.
Alaska Zirvesi'nden kısa bir süre önce Witkoff, Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin'le Kremlin'de yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. İkili, Ukrayna'daki çatışmayı ve daha fazla iş birliği olasılığını ele almıştı.
