Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-ile-abd-arasindaki-diyalog-devam-ediyor-1100124375.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile ABD arasındaki diyalog devam ediyor
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile ABD arasındaki diyalog devam ediyor
Sputnik Türkiye
Moskova ve Washington arasındaki temaslarda öne çıkan isimlerden biri olan Dmitriyev, diyaloğun devam ettiğinin altını çizdi. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T16:31+0300
2025-10-12T16:31+0300
dünya
abd
kirill dmitriyev
rusya
alaska
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095175710_0:38:705:435_1920x0_80_0_0_5ebcad05480c80273692469eae58e9d1.png
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya-ABD diyaloğunun Alaska'daki mutabakatlar temelinde devam ettiğini belirtti.Dmitriyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Barış süreçlerine karşı çıkanların uydurup yaydığı 'Steve Witkoff'un Trump yönetimindeki etkisinin zayıfladığı' yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.Witkoff'un Başkan Trump'ın Gazze barış planının oluşturulmasını ve uygulamasını başaran baş mimar ve müzakereci olduğunu kaydeden Dmitriyev, "Rusya'nın Trump'ın ekibiyle diyaloğu Alaska Zirvesi'nde varılan mutabakatlar temelinde devam ediyor" mesajını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Trump, 15 Ağustos'ta Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü'nde görüşmüştü. Görüşmelerin ardından liderler, çeşitli konularda ilerleme kaydedildiğini belirtip müzakerelerden övgüyle söz etmişlerdi.Alaska Zirvesi'nden kısa bir süre önce Witkoff, Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin'le Kremlin'de yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. İkili, Ukrayna'daki çatışmayı ve daha fazla iş birliği olasılığını ele almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/kremlin-kieve-tomahawk-fuzeleri-sevkiyatinin-riskleri-konusunda-ciddi-endise-duyuyoruz-1100123256.html
rusya
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095175710_39:0:667:471_1920x0_80_0_0_a3b9e104098f1742948bd261cc65758f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kirill dmitriyev, rusya, alaska, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin, donald trump
abd, kirill dmitriyev, rusya, alaska, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), vladimir putin, donald trump

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya ile ABD arasındaki diyalog devam ediyor

16:31 12.10.2025
© Sputnik / Михаил КлиментьевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© Sputnik / Михаил Климентьев
Abone ol
Moskova ve Washington arasındaki temaslarda öne çıkan isimlerden biri olan Dmitriyev, diyaloğun devam ettiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya-ABD diyaloğunun Alaska'daki mutabakatlar temelinde devam ettiğini belirtti.

Dmitriyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Barış süreçlerine karşı çıkanların uydurup yaydığı 'Steve Witkoff'un Trump yönetimindeki etkisinin zayıfladığı' yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Witkoff'un Başkan Trump'ın Gazze barış planının oluşturulmasını ve uygulamasını başaran baş mimar ve müzakereci olduğunu kaydeden Dmitriyev, "Rusya'nın Trump'ın ekibiyle diyaloğu Alaska Zirvesi'nde varılan mutabakatlar temelinde devam ediyor" mesajını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Trump, 15 Ağustos'ta Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü'nde görüşmüştü. Görüşmelerin ardından liderler, çeşitli konularda ilerleme kaydedildiğini belirtip müzakerelerden övgüyle söz etmişlerdi.

Alaska Zirvesi'nden kısa bir süre önce Witkoff, Moskova'yı ziyaret etmiş ve Putin'le Kremlin'de yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. İkili, Ukrayna'daki çatışmayı ve daha fazla iş birliği olasılığını ele almıştı.
Militares estadounidenses descargan desde un avión de transporte contenedores con misiles de crucero Tomahawk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Kiev'e Tomahawk füzeleri sevkiyatının riskleri konusunda ciddi endişe duyuyoruz
15:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала