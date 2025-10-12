Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Kiev'e Tomahawk füzeleri sevkiyatının riskleri konusunda ciddi endişe duyuyoruz
Kremlin: Kiev'e Tomahawk füzeleri sevkiyatının riskleri konusunda ciddi endişe duyuyoruz
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri sevk etme planlarının risklerine dikkat çeken Peskov, Moskova'nın çözüm konusunda anlaşmaya hazır olduğunu mesajını... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
j.d. vance
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
kremlin
tomahawk
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e Tomahawk seyir füzeleri sevkiyatının riskleri konusunda ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Tomahawk füzeleri hakkında "Bu özel bir silah. Nükleer silah olarak da kullanılabiliyor. Silahın uzun menzili ciddi bir husus" ifadelerini kullandı.Rusya'nın füzelerin olası transferi konusunda Batı'da yapılan açıklamaları takip ettiğini belirten Peskov, "Şu anda gerilimin tüm taraflardan tırmandırıldığı çok dramatik bir an yaşanıyor" dedi.'Rusya anlaşma yapmaya hazır'Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'da çözümle ilgili bir anlaşma yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakereleri sürdürmeye yönelik siyasi iradesini koruduğunu ancak Avrupa ve Ukrayna'nın bunu istemediğini de sözlerine ekledi.ABD bir süredir görüşüyorABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Eylül sonunda yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yönetiminin Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya olası transferini görüştüğünü, ancak nihai kararın Başkan Donald Trump'a ait olduğunu belirtmişti. Bu arada, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, bu konuda henüz bir karar alınmadığını açıklamıştı.Vladimir Zelenskiy'in, önceki hafta ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede bu tür silahların transferini talep ettiği ABD basınına yansımıştı.Trump'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan uzun menzilli silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına açık olduğunu belirttiği, ancak mevcut kısıtlamaları gözden geçirme konusunda doğrudan bir taahhütte bulunmadığı aktarılmıştı.Rusya'dan 'cephedeki durum değişmez' vurgusuKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası transferi hakkındaki iddiaları çok ciddi olarak nitelendirmişti.ABD, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik etse bile, cephede hiçbir şey değişmeyeceğini vurgulayan Peskov, "Tomahawk füzelerini Ukrayna topraklarından Amerikalıların mı yoksa Ukraynalıların mı yönlendirip fırlatacağını anlamak önemli. Kiev rejimi için cephedeki durumu değiştirebilecek bir çözüm yok. Kiev rejimi için sihirli bir silah yok" ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
Kremlin: Kiev'e Tomahawk füzeleri sevkiyatının riskleri konusunda ciddi endişe duyuyoruz

15:19 12.10.2025
