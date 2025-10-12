Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/nasa-uyardi-dunya-giderek-karariyor-1100121210.html
NASA uyardı: Dünya giderek kararıyor
NASA uyardı: Dünya giderek kararıyor
Sputnik Türkiye
NASA verilerine göre Dünya her yıl daha az ışığı uzaya geri yansıtıyor. Uzmanlar bunun iklimi ve yaşamı etkileyecek ciddi bir değişim olduğunu söylüyor. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T14:42+0300
2025-10-12T14:42+0300
yaşam
çevre
kuzey kutbu
kuzey yarımküre
nasa
dünya
güney yarım küre
küresel ısınma
iklim değişikliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103100/18/1031001824_112:0:2937:1589_1920x0_80_0_0_dd38b5f3c59a11d53603f592f6689020.jpg
NASA’nın 24 yıllık ölçümleri, Dünya’nın giderek daha fazla ısı emdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumu iklim değişikliğinin yeni bir etkisi olarak yorumluyor. Özellikle Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesi kararma sürecinin temel nedeni. Çünkü buzlar ışığı geri yansıtırken eriyen buzulların altındaki koyu renkli deniz, daha fazla ışık ve ısıyı içine çekiyor.Kuzey ve Güney arasında dengesizlik Araştırmaya göre Kuzey Yarımküre, Güney’e göre daha hızlı kararıyor. Bu da ısınmanın dünyada eşit ilerlemediğini, bazı bölgelerde sıcaklık artışının çok daha sert hissedileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu değişimin gelecek yıllarda iklim dengesini bozabileceğini belirtiyor.İnsanlar için ne anlama geliyor? Bilim dünyası, bu eğilimin daha fazla ekstrem hava olayı, kuraklık, buz erimesi ve deniz seviyesinde yükselme gibi sonuçlar doğurabileceğini aktarıyor. Ayrıca kararma, küresel ısınmayı hızlandıran gizli bir faktör olarak tanımlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/3iatlas-dunyaya-yaklasiyor-nasa-acil-gozlem-baslatmisti-sonuclar-aciklanmak-uzere-cigir-acici-1099910601.html
kuzey kutbu
kuzey yarımküre
güney yarım küre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103100/18/1031001824_465:0:2584:1589_1920x0_80_0_0_efa5db413a28e72c7f8fd3a7b3d0e42e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çevre, kuzey kutbu, kuzey yarımküre, nasa, dünya, güney yarım küre, küresel ısınma, iklim değişikliği
çevre, kuzey kutbu, kuzey yarımküre, nasa, dünya, güney yarım küre, küresel ısınma, iklim değişikliği

NASA uyardı: Dünya giderek kararıyor

14:42 12.10.2025
© AP Photo / NASA, FileDünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı
Dünya'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / NASA, File
Abone ol
NASA verilerine göre Dünya her yıl daha az ışığı uzaya geri yansıtıyor. Uzmanlar bunun iklimi ve yaşamı etkileyecek ciddi bir değişim olduğunu söylüyor.
NASA’nın 24 yıllık ölçümleri, Dünya’nın giderek daha fazla ısı emdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumu iklim değişikliğinin yeni bir etkisi olarak yorumluyor.
Özellikle Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesi kararma sürecinin temel nedeni. Çünkü buzlar ışığı geri yansıtırken eriyen buzulların altındaki koyu renkli deniz, daha fazla ışık ve ısıyı içine çekiyor.

Kuzey ve Güney arasında dengesizlik

Araştırmaya göre Kuzey Yarımküre, Güney’e göre daha hızlı kararıyor. Bu da ısınmanın dünyada eşit ilerlemediğini, bazı bölgelerde sıcaklık artışının çok daha sert hissedileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu değişimin gelecek yıllarda iklim dengesini bozabileceğini belirtiyor.

İnsanlar için ne anlama geliyor?

Bilim dünyası, bu eğilimin daha fazla ekstrem hava olayı, kuraklık, buz erimesi ve deniz seviyesinde yükselme gibi sonuçlar doğurabileceğini aktarıyor. Ayrıca kararma, küresel ısınmayı hızlandıran gizli bir faktör olarak tanımlanıyor.
C/2024 G3 (ATLAS) Kuyruklu Yıldızı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
YAŞAM
3I/ATLAS Dünya’ya yaklaşıyor, NASA acil gözlem başlatmıştı: 'Sonuçlar açıklanmak üzere, çığır açıcı bilgiler alacağız'
4 Ekim, 14:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала