https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/nasa-uyardi-dunya-giderek-karariyor-1100121210.html

NASA uyardı: Dünya giderek kararıyor

Sputnik Türkiye

NASA verilerine göre Dünya her yıl daha az ışığı uzaya geri yansıtıyor. Uzmanlar bunun iklimi ve yaşamı etkileyecek ciddi bir değişim olduğunu söylüyor. 12.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103100/18/1031001824_112:0:2937:1589_1920x0_80_0_0_dd38b5f3c59a11d53603f592f6689020.jpg

NASA’nın 24 yıllık ölçümleri, Dünya’nın giderek daha fazla ısı emdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumu iklim değişikliğinin yeni bir etkisi olarak yorumluyor. Özellikle Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesi kararma sürecinin temel nedeni. Çünkü buzlar ışığı geri yansıtırken eriyen buzulların altındaki koyu renkli deniz, daha fazla ışık ve ısıyı içine çekiyor.Kuzey ve Güney arasında dengesizlik Araştırmaya göre Kuzey Yarımküre, Güney’e göre daha hızlı kararıyor. Bu da ısınmanın dünyada eşit ilerlemediğini, bazı bölgelerde sıcaklık artışının çok daha sert hissedileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu değişimin gelecek yıllarda iklim dengesini bozabileceğini belirtiyor.İnsanlar için ne anlama geliyor? Bilim dünyası, bu eğilimin daha fazla ekstrem hava olayı, kuraklık, buz erimesi ve deniz seviyesinde yükselme gibi sonuçlar doğurabileceğini aktarıyor. Ayrıca kararma, küresel ısınmayı hızlandıran gizli bir faktör olarak tanımlanıyor.

2025

