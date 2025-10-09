https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/deprem-sonrasi-usumezsoyun-simav-degerlendirmesi-gundem-oldu-1100042077.html

Deprem sonrası Üşümezsoy'un Simav değerlendirmesi gündem oldu

Kütahya Simav’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedildi. Üşümezsoy, daha önce Simav fay hattının büyük deprem potansiyeline dikkat çekerek “Simav’da 6.5’lik deprem olabilir” uyarısında bulunmuştu.

Kütahya, Simav'da Saat 02.54'te Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.0 büyüklüğünde, AFAD verilerine göre ise 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi.Simav'a bağlı Yemişli köyünde bazı evlerde hasar meydana gelirken deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları yeniden gündem oldu. Deprem bilimci Üşümezsoy, Ağustos ayında Sındırgı'da yaşanan deprem sonrası şu açıklamayı yapmıştı: Eylül ayında Simav'daki fayın Sındırgı'dakinden bağımsız davrandığına dikkat çeken Üşümezsoy "Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

