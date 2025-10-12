Türkiye
Montella, Adana'da vergi rekortmeni oldu
Montella, Adana'da vergi rekortmeni oldu
12.10.2025
A Milli Takım'ın hocası olan Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergiyle Adana’nın en çok vergi ödeyen ismi oldu. Montella, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden ödediği vergilerle listenin zirvesine yerleşti. İtalyan çalıştırıcı, geçen yıl da 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanında bulunarak Adana’da 2023’ün de vergi rekortmeni olmuştu.
Montella, Adana'da vergi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılına ait vergi rekortmenleri listesini açıkladı. Listenin Adana ayağında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergiyle şehrin vergi rekortmeni oldu.
A Milli Takım'ın hocası olan Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergiyle Adana’nın en çok vergi ödeyen ismi oldu.
Montella, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden ödediği vergilerle listenin zirvesine yerleşti. İtalyan çalıştırıcı, geçen yıl da 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanında bulunarak Adana’da 2023’ün de vergi rekortmeni olmuştu.
