https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/montella-adanada-vergi-rekortmeni-oldu-1100124749.html
Montella, Adana'da vergi rekortmeni oldu
Montella, Adana'da vergi rekortmeni oldu
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılına ait vergi rekortmenleri listesini açıkladı. Listenin Adana ayağında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T16:58+0300
2025-10-12T16:58+0300
2025-10-12T16:58+0300
spor
vincenzo montella
adana
gelir i̇daresi başkanlığı
para
nakit para
a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099180400_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_864f56972092ef530a2fbf87130e52f4.jpg
A Milli Takım'ın hocası olan Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergiyle Adana’nın en çok vergi ödeyen ismi oldu. Montella, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden ödediği vergilerle listenin zirvesine yerleşti. İtalyan çalıştırıcı, geçen yıl da 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanında bulunarak Adana’da 2023’ün de vergi rekortmeni olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/montelladan-turk-vatandasligi-aciklamasi-resmiyet-kazanmadan-paylasmiyorum-1100100612.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099180400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_940a450a839bbd3d40b2494a30b3fa09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vincenzo montella, adana, gelir i̇daresi başkanlığı, para, nakit para, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı
vincenzo montella, adana, gelir i̇daresi başkanlığı, para, nakit para, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı
Montella, Adana'da vergi rekortmeni oldu
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılına ait vergi rekortmenleri listesini açıkladı. Listenin Adana ayağında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergiyle şehrin vergi rekortmeni oldu.
A Milli Takım'ın hocası olan Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruş vergiyle Adana’nın en çok vergi ödeyen ismi oldu.
Montella, maaş ve huzur hakkı gelirlerinden ödediği vergilerle listenin zirvesine yerleşti. İtalyan çalıştırıcı, geçen yıl da 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanında bulunarak Adana’da 2023’ün de vergi rekortmeni olmuştu.