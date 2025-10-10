Mağaradakileri çöp sandı, kayıp bir uygarlığın izlerine rastladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/magaradakileri-cop-sandi-kayip-bir-uygarligin-izlerine-rastladi-1100087642.html
Meksika’nın Sierra de Guerrero bölgesindeki bir mağarada yapılan keşif, kayıp Tlacotepehuas halkına ait eserleri gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde...
Profesyonel mağara kaşifi Yekaterina Katiya Pavlova, Tlayococ Mağarası’nı haritalamak amacıyla Sierra de Guerrero bölgesine gitti.
Pavlova ve yerel rehber Adrian Beltraan Dimas, bilinen haritalanmış bölümlerin sonuna ulaştıktan sonra, su altındaki bir geçitten ilerleyerek yeni bir alana geçmeye karar verdi. Bu riskli karar, tarihe geçecek bir keşifle sonuçlandı.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nün (INAH) açıklamasına göre, bu yeni odada sarkıtların üzerinde duran iki oyma kabuk bilezik bulundu. Arkeologlar bu bileziklerin bir tür sunak ya da adak amacıyla yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor.
Kaşifler ayrıca bir başka bilezik, dev bir salyangoz kabuğu ve pirit aynalarına benzeyen siyah taş disk parçaları da buldu. Tüm bu objelerin en az 500 yıl öncesine, yani Postklasik döneme (MS 950–1521) ait olduğu tespit edildi.
Yok olmuş etnik gruba ait
Arkeolog Miguel Perez’e göre bu eserler, Sierra de Guerrero bölgesinde yaşamış ön-Hispanik toplumların karakterini anlamaya yardımcı olacak.
Kabuk bilezikler üzerindeki motiflerin, hakkında çok az bilgi bulunan ve artık yok olmuş olan Tlacotepehuas etnik grubuna ait olduğu belirlendi.
Aşırı soğuklar nedeniyle göç ettiler
Tarihsel kaynaklara göre, Sierra de Guerrero bölgesinde yaşayan topluluklar, aşırı soğuklar nedeniyle daha düşük rakımlara göç etmek zorunda kalmıştı.
Hakkında yalnızca 16’ıncı yüzyıl kaynaklarında bilgi bulunan Tlacotepehuas halkı hakkında bilinenler oldukça sınırlı.
Bu yeni keşfin, o halkın yaşamı ve inançları hakkında uzun zamandır cevaplanamayan sorulara ışık tutması umuluyor.