https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/toplu-tasimada-bebek-arabasiyla-yolculuk-yapilmasina-yonelik-kisitlama-kaldirildi-kapatmak-zorunda-1098809331.html

Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil

Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil

Sputnik Türkiye

Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklardaki kısıtlamalar, vatandaşın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T11:47+0300

2025-08-25T11:47+0300

2025-08-25T11:47+0300

türki̇ye

otobüs

bebek arabası

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/04/1065381393_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f25570f6656ae2a30f92ccb5c5467e30.jpg

Siirt'ten KDK'ye başvuran vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını dile getirdi.Toplu taşımada bebek arabası katlamak zorunlu mu?Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın uygulanmasının aileleri zor durumda bıraktığını, bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu belirten kişi, söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesini ve bu tür mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.Otobüse bebek arabasıyla binmekBaşvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu yönündeki iddiayı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmiş olmasının da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve işlem yapılması için ilgili belediyeye bildirimde bulundu.Bunun üzerine ilgili belediye tarafından KDK'ye iletilen resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/yargitaydan-emsal-karar-baskasinin-fotografini-paylasmayi-suc-saydi-1098690548.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı