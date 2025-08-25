Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/toplu-tasimada-bebek-arabasiyla-yolculuk-yapilmasina-yonelik-kisitlama-kaldirildi-kapatmak-zorunda-1098809331.html
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil
Sputnik Türkiye
Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklardaki kısıtlamalar, vatandaşın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T11:47+0300
2025-08-25T11:47+0300
türki̇ye
otobüs
bebek arabası
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/04/1065381393_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f25570f6656ae2a30f92ccb5c5467e30.jpg
Siirt'ten KDK'ye başvuran vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını dile getirdi.Toplu taşımada bebek arabası katlamak zorunlu mu?Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın uygulanmasının aileleri zor durumda bıraktığını, bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu belirten kişi, söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesini ve bu tür mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.Otobüse bebek arabasıyla binmekBaşvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu yönündeki iddiayı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmiş olmasının da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve işlem yapılması için ilgili belediyeye bildirimde bulundu.Bunun üzerine ilgili belediye tarafından KDK'ye iletilen resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/yargitaydan-emsal-karar-baskasinin-fotografini-paylasmayi-suc-saydi-1098690548.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/04/1065381393_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f2648522cb19039ce4b96cac634dc008.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı
toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı

Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil

11:47 25.08.2025
© AAbebek arabası
bebek arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© AA
Abone ol
Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklardaki kısıtlamalar, vatandaşın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle kaldırıldı.
Siirt'ten KDK'ye başvuran vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Toplu taşımada bebek arabası katlamak zorunlu mu?

Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın uygulanmasının aileleri zor durumda bıraktığını, bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu belirten kişi, söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesini ve bu tür mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Otobüse bebek arabasıyla binmek

Başvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu yönündeki iddiayı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmiş olmasının da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve işlem yapılması için ilgili belediyeye bildirimde bulundu.
Bunun üzerine ilgili belediye tarafından KDK'ye iletilen resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı belirtildi.
Sosyal medya, cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
YAŞAM
Yargıtay'dan emsal karar: Başkasının fotoğrafını paylaşmayı suç saydı
19 Ağustos, 12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала