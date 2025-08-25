https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/toplu-tasimada-bebek-arabasiyla-yolculuk-yapilmasina-yonelik-kisitlama-kaldirildi-kapatmak-zorunda-1098809331.html
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı: Kapatmak zorunda değil
2025-08-25T11:47+0300
2025-08-25T11:47+0300
2025-08-25T11:47+0300
Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yapılan yolculuklardaki kısıtlamalar, vatandaşın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle kaldırıldı.
Siirt'ten KDK'ye başvuran vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını, bu durumun toplu taşımaya erişim hakkını engellediğini ve mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
Toplu taşımada bebek arabası katlamak zorunlu mu?
Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın uygulanmasının aileleri zor durumda bıraktığını, bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğunu belirten kişi, söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesini ve bu tür mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.
Otobüse bebek arabasıyla binmek
Başvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişim hakkının engellenmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu yönündeki iddiayı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmiş olmasının da dikkate alınarak değerlendirilmesi ve işlem yapılması için ilgili belediyeye bildirimde bulundu.
Bunun üzerine ilgili belediye tarafından KDK'ye iletilen resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı belirtildi.