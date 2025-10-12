Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak, 5 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Ekim hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 10 derece düşecek. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, bazı bölgelerde ise saatte 60 km’ye ulaşan kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ekim Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Karla karışık yağmur etkili olacak
İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Şiddetli rüzgara dikkat
Rüzgârın, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bursa: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 20°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 20°C – Parçalı bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı bulutlu
Muğla: 20°C – Parçalı bulutlu
Not: Güney Ege’de rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Adana: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; doğu ilçelerinde yağışlar yerel kuvvetli
Antalya: 27°C – Parçalı bulutlu
Hatay: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kıyılarda yağışlar yerel kuvvetli
Isparta: 16°C – Parçalı bulutlu
Not: İç kesimlerde rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
İÇ ANADOLU
Ankara: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Yozgat: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Not: Güney kesimlerde rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
BATI KARADENİZ
Bolu: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli
Zonguldak: 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; sabah saatlerinde yerel kuvvetli
Not: Kıyılarda rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Rize: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli
Samsun: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; sabah saatlerinde yerel kuvvetli
Trabzon: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Not: İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir.
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 16°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar; akşam ve gece yerel kuvvetli
Kars: 17°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; akşamdan itibaren yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar; gece yerel kuvvetli
Malatya: 21°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Van: 19°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli
Not: Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece yerel kuvvetli
Gaziantep: 23°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Mardin: 23°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam yerel kuvvetli
Siirt: 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece yerel kuvvetli
