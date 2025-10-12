https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/meteoroloji-duyurdu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-5-ile-sari-kodlu-uyari-yapildi-1100112667.html

Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar yağışı etkili olacak, 5 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Sputnik Türkiye

12 Ekim hava durumu tahminine göre, sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 10 derece düşecek. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve saatte 60 km hızla esen kuvvetli rüzgar etkili olacak.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099881158_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4b1e608538de391a812e571b2e55bef1.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ekim Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur etkili olacakİç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Şiddetli rüzgara dikkatRüzgârın, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABursa: 18°C – Parçalı ve çok bulutluÇanakkale: 20°C – Parçalı bulutluİstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKırklareli: 19°C – Parçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar: 13°C – Parçalı ve çok bulutluDenizli: 20°C – Parçalı bulutluİzmir: 23°C – Parçalı bulutluMuğla: 20°C – Parçalı bulutluNot: Güney Ege’de rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAdana: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; doğu ilçelerinde yağışlar yerel kuvvetliAntalya: 27°C – Parçalı bulutluHatay: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; kıyılarda yağışlar yerel kuvvetliIsparta: 16°C – Parçalı bulutluNot: İç kesimlerde rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.İÇ ANADOLUAnkara: 12°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir: 13°C – Parçalı ve çok bulutluKonya: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıYozgat: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıNot: Güney kesimlerde rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.BATI KARADENİZBolu: 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDüzce: 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSinop: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetliZonguldak: 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; sabah saatlerinde yerel kuvvetliNot: Kıyılarda rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZRize: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetliSamsun: 18°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTokat: 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; sabah saatlerinde yerel kuvvetliTrabzon: 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; öğle saatlerinde yerel kuvvetliNot: İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir.DOĞU ANADOLUErzurum: 16°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar; akşam ve gece yerel kuvvetliKars: 17°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; akşamdan itibaren yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar; gece yerel kuvvetliMalatya: 21°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetliVan: 19°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetliNot: Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece yerel kuvvetliGaziantep: 23°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMardin: 23°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam yerel kuvvetliSiirt: 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğleden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece yerel kuvvetli

