Mucize geri dönüş: Yeşil deniz kaplumbağaları artık tehlike altında değil
Mucize geri dönüş: Yeşil deniz kaplumbağaları artık tehlike altında değil
On yıllardır süren koruma çalışmaları sonuç verdi. Bir zamanlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yeşil deniz kaplumbağası, artık tehlike altında... 10.10.2025
Bir zamanlar etinden kabuğuna kadar avlanan yeşil deniz kaplumbağası, 20. yüzyılda yok olmanın eşiğine gelmişti. Ancak uzun soluklu koruma projeleri, bu deniz canlısını yeniden okyanusların sembolü haline getirdi. Artık Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde 'tehlike altında' değil, 'asgari endişe' kategorisinde yer alıyor.Yıllar süren mücadele Kumsallarda nöbet tutan gönüllüler, yumurtlayan anne kaplumbağaları korudu, yavruların güvenle denize ulaşmasını sağladı. Balık ağlarında boğulmaların önüne geçmek için yeni avlanma ekipmanları geliştirildi. Bu çabalar sayesinde türün nüfusu 1970’lerden bu yana yaklaşık yüzde 28 arttı.Tehlike tamamen geçmiş değil Bilim insanlarına göre yeşil deniz kaplumbağaları hala eski popülasyon seviyelerine ulaşmış değil. İklim değişikliği, kirlilik ve habitat kaybı türü tehdit etmeye devam ediyor.
On yıllardır süren koruma çalışmaları sonuç verdi. Bir zamanlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yeşil deniz kaplumbağası, artık tehlike altında değil.
Bir zamanlar etinden kabuğuna kadar avlanan yeşil deniz kaplumbağası, 20. yüzyılda yok olmanın eşiğine gelmişti. Ancak uzun soluklu koruma projeleri, bu deniz canlısını yeniden okyanusların sembolü haline getirdi. Artık Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde 'tehlike altında' değil, 'asgari endişe' kategorisinde yer alıyor.

Yıllar süren mücadele

Kumsallarda nöbet tutan gönüllüler, yumurtlayan anne kaplumbağaları korudu, yavruların güvenle denize ulaşmasını sağladı. Balık ağlarında boğulmaların önüne geçmek için yeni avlanma ekipmanları geliştirildi. Bu çabalar sayesinde türün nüfusu 1970’lerden bu yana yaklaşık yüzde 28 arttı.

Tehlike tamamen geçmiş değil

Bilim insanlarına göre yeşil deniz kaplumbağaları hala eski popülasyon seviyelerine ulaşmış değil. İklim değişikliği, kirlilik ve habitat kaybı türü tehdit etmeye devam ediyor.
