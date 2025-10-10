https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/mucize-geri-donus-yesil-deniz-kaplumbagalari-artik-tehlike-altinda-degil-1100097636.html

Mucize geri dönüş: Yeşil deniz kaplumbağaları artık tehlike altında değil

Mucize geri dönüş: Yeşil deniz kaplumbağaları artık tehlike altında değil

Sputnik Türkiye

On yıllardır süren koruma çalışmaları sonuç verdi. Bir zamanlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yeşil deniz kaplumbağası, artık tehlike altında... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T18:54+0300

2025-10-10T18:54+0300

2025-10-10T18:54+0300

yaşam

çevre

uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)

deniz kaplumbağası

deniz

okyanus

soyu tükenmekte olan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091073033_0:169:2817:1754_1920x0_80_0_0_513bb0b32c92d7b3bf0cb341a59130aa.jpg

Bir zamanlar etinden kabuğuna kadar avlanan yeşil deniz kaplumbağası, 20. yüzyılda yok olmanın eşiğine gelmişti. Ancak uzun soluklu koruma projeleri, bu deniz canlısını yeniden okyanusların sembolü haline getirdi. Artık Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde 'tehlike altında' değil, 'asgari endişe' kategorisinde yer alıyor.Yıllar süren mücadele Kumsallarda nöbet tutan gönüllüler, yumurtlayan anne kaplumbağaları korudu, yavruların güvenle denize ulaşmasını sağladı. Balık ağlarında boğulmaların önüne geçmek için yeni avlanma ekipmanları geliştirildi. Bu çabalar sayesinde türün nüfusu 1970’lerden bu yana yaklaşık yüzde 28 arttı.Tehlike tamamen geçmiş değil Bilim insanlarına göre yeşil deniz kaplumbağaları hala eski popülasyon seviyelerine ulaşmış değil. İklim değişikliği, kirlilik ve habitat kaybı türü tehdit etmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20201005/2020-yilinin-iyi-haberi-soyu-tukenme-tehlikesindeki-tazmanya-canavari-3000-yil-sonraavustralya-1042968947.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), deniz kaplumbağası, deniz, okyanus, soyu tükenmekte olan