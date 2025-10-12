https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/mersini-saganak-vurdu-sokak-festivalinde-cadir-ve-stantlar-devrildi-1100125889.html
Mersin'i sağanak vurdu: Sokak festivalinde çadır ve stantlar devrildi
Mersin'i sağanak vurdu: Sokak festivalinde çadır ve stantlar devrildi
Sputnik Türkiye
Mersin’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kurulan sokak festivalinde çadırlar ve... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T19:09+0300
2025-10-12T19:09+0300
2025-10-12T19:09+0300
türki̇ye
mersin
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100125715_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_593d169ae24198139320aa725a5eda6b.jpg
Mersin’de sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, Toroslar ilçesinde rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.Yenişehir Belediyesi tarafından Kushimoto Sokağı’nda düzenlenen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları sebebiyle erken sona erdirildi. Festival alanındaki çadır ve stantlar rüzgarın etkisiyle devrilirken, bazı firmaların ürünleri de zarar gördü.Yetkililer, alanın temizliği için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/meteoroloji-duyurdu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-5-ile-sari-kodlu-uyari-yapildi-1100112667.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100125715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf30065cc3e9472f051c51ca04515c8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, fırtına
mersin, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, fırtına
Mersin'i sağanak vurdu: Sokak festivalinde çadır ve stantlar devrildi
Mersin’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kurulan sokak festivalinde çadırlar ve stantlar rüzgarın etkisiyle hasar gördü.
Mersin’de sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, Toroslar ilçesinde rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Yenişehir Belediyesi tarafından Kushimoto Sokağı’nda düzenlenen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları sebebiyle erken sona erdirildi. Festival alanındaki çadır ve stantlar rüzgarın etkisiyle devrilirken, bazı firmaların ürünleri de zarar gördü.
Yetkililer, alanın temizliği için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.