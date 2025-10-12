https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/mersini-saganak-vurdu-sokak-festivalinde-cadir-ve-stantlar-devrildi-1100125889.html

Mersin'i sağanak vurdu: Sokak festivalinde çadır ve stantlar devrildi

Mersin'i sağanak vurdu: Sokak festivalinde çadır ve stantlar devrildi

Mersin'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kurulan sokak festivalinde çadırlar ve... 12.10.2025

Mersin’de sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi, Toroslar ilçesinde rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.Yenişehir Belediyesi tarafından Kushimoto Sokağı’nda düzenlenen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları sebebiyle erken sona erdirildi. Festival alanındaki çadır ve stantlar rüzgarın etkisiyle devrilirken, bazı firmaların ürünleri de zarar gördü.Yetkililer, alanın temizliği için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

