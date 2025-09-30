https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/madagaskarda-protestolarin-ardindan-cumhurbaskani-rajoelina-hukumeti-gorevden-aldi-1099784577.html
Madagaskar'da protestoların ardından Cumhurbaşkanı Rajoelina, hükümeti görevden aldı
30.09.2025
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde günlerdir süren elektrik ve su kesintisi sebebiyle başlayan protestolar sonucunda hükümeti görevden aldığını duyurdu. Rajoelina, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, halkın tepkisini dikkate aldığını belirterek, ülkenin yeniden istikrar kazanması ve reformların önünün açılması için hükümeti feshettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı, yeni hükümet kurulana kadar mevcut kabinenin yalnızca rutin işlerle görevine devam edeceğini bildirdi.Rajoelina, televizyon konuşmasında elektrik ve su kesintilerinin yarattığı zorluklardan dolayı özür diledi. Yeni hükümet için adaylık süreci başlatıldı.Ne olmuştu?Başkent Antananarivo başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi, haftalardır devam eden su ve elektrik kesintilerini protesto etmek için sokaklara çıkmış, gösteriler güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüşmüştü.Polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, olaylarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilmişti. Ancak yetkililerden henüz bir doğrulama gelmedi.
