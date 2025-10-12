Türkiye
Kelebekler Vadisi’nde yüzme yarışı düzenlendi: 493 sporcu kulaç attı
Kelebekler Vadisi’nde yüzme yarışı düzenlendi: 493 sporcu kulaç attı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme... 12.10.2025
Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali, bu yıl da heyecan dolu bir açık su yüzme yarışına ev sahipliği yaptı. Kelebekler Vadisi’nden başlayıp Ölüdeniz’e uzanan parkurda 493 sporcu, Akdeniz’in serin sularında dereceye girmek için kulaç attı. 6 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamlayan yüzücüler arasında kadınlarda Nilay Ulugergerli, erkeklerde ise Rusya’dan Mark Shrom birinciliği elde etti.Yarış sonrası açıklama yapan Shrom, “Sabah sular soğuktu ama manzara her şeye değdi. Kelebekler Vadisi’nden Ölüdeniz’e kadar yüzmek unutulmaz bir deneyim” dedi.
Kelebekler Vadisi’nde yüzme yarışı düzenlendi: 493 sporcu kulaç attı

14:14 12.10.2025
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı, büyük heyecana sahne oldu. Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından 493 sporcu yarışa katıldı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali, bu yıl da heyecan dolu bir açık su yüzme yarışına ev sahipliği yaptı.
Kelebekler Vadisi’nden başlayıp Ölüdeniz’e uzanan parkurda 493 sporcu, Akdeniz’in serin sularında dereceye girmek için kulaç attı. 6 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamlayan yüzücüler arasında kadınlarda Nilay Ulugergerli, erkeklerde ise Rusya’dan Mark Shrom birinciliği elde etti.
Yarış sonrası açıklama yapan Shrom, “Sabah sular soğuktu ama manzara her şeye değdi. Kelebekler Vadisi’nden Ölüdeniz’e kadar yüzmek unutulmaz bir deneyim” dedi.
18 yaşında 4 kez dünya şampiyonu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli: 'Başarı bir günde gelmiyor'
30 Eylül, 10:39
