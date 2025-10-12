Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı
Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında ilk yardım tırları Gazze Şeridi’ne giriş yaptı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı
16:41 12.10.2025
16:42 12.10.2025
© AA
Gazze yardım tırları
© AA
Ayrıntılar geliyor
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında ilk yardım tırları Gazze Şeridi’ne giriş yaptı.
