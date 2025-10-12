Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/israil-hukumeti-duyurdu-rehineler-pazartesi-gunu-serbest-birakilacak-1100124217.html
İsrail hükümeti duyurdu: 'Rehineler pazartesi günü serbest bırakılacak'
İsrail hükümeti duyurdu: 'Rehineler pazartesi günü serbest bırakılacak'
Sputnik Türkiye
İsrail hükümet sözcüsü, İsrail'le Hamas arasında yürütülen esir takası sürecinin pazartesi günü erken saatlerde başlayacağını açıkladı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T16:06+0300
2025-10-12T16:06+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
i̇srail
filistin
i̇srail-filistin
filistin yönetimi
i̇srail-filistin sorunu
filistin sorunu
filistin devleti
filistin uzlaşısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093045113_0:203:2730:1739_1920x0_80_0_0_d47ca2a18f312b38521fd90435031dd8.jpg
İsrail, rehineler ve cenazelerin teslim edilmesinin ardından Filistinli mahkumları serbest bırakacak.İsrail hükümet sözcüsü, “Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi erken saatlerde başlayacak. Hayatta olan 20 rehinenin aynı anda serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu 20 kişinin ardından, 28 rehinenin cenazesini teslim almaya hazırız. 20 rehine ve 28 cenaze alındıktan sonra Filistinli mahkumlar serbest bırakılacak'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/erdogan-yarin-misira-gidiyor-1100112543.html
i̇srail
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093045113_71:0:2660:1942_1920x0_80_0_0_a2496bb6aee37c870df0190c73b59446.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, i̇srail-filistin sorunu, filistin sorunu, filistin devleti, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi
ortadoğu, i̇srail, filistin, i̇srail-filistin, filistin yönetimi, i̇srail-filistin sorunu, filistin sorunu, filistin devleti, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi

İsrail hükümeti duyurdu: 'Rehineler pazartesi günü serbest bırakılacak'

16:06 12.10.2025
© Ayman AlhesiHamas
Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© Ayman Alhesi
Abone ol
İsrail hükümet sözcüsü, İsrail'le Hamas arasında yürütülen esir takası sürecinin pazartesi günü erken saatlerde başlayacağını açıkladı.
İsrail, rehineler ve cenazelerin teslim edilmesinin ardından Filistinli mahkumları serbest bırakacak.
İsrail hükümet sözcüsü, “Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi erken saatlerde başlayacak. Hayatta olan 20 rehinenin aynı anda serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu 20 kişinin ardından, 28 rehinenin cenazesini teslim almaya hazırız. 20 rehine ve 28 cenaze alındıktan sonra Filistinli mahkumlar serbest bırakılacak'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Erdoğan Gazze Zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor
09:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала