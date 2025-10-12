https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/israil-hukumeti-duyurdu-rehineler-pazartesi-gunu-serbest-birakilacak-1100124217.html
İsrail hükümeti duyurdu: 'Rehineler pazartesi günü serbest bırakılacak'
İsrail hükümeti duyurdu: 'Rehineler pazartesi günü serbest bırakılacak'
İsrail hükümet sözcüsü, İsrail'le Hamas arasında yürütülen esir takası sürecinin pazartesi günü erken saatlerde başlayacağını açıkladı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
İsrail, rehineler ve cenazelerin teslim edilmesinin ardından Filistinli mahkumları serbest bırakacak.İsrail hükümet sözcüsü, “Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi erken saatlerde başlayacak. Hayatta olan 20 rehinenin aynı anda serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu 20 kişinin ardından, 28 rehinenin cenazesini teslim almaya hazırız. 20 rehine ve 28 cenaze alındıktan sonra Filistinli mahkumlar serbest bırakılacak'' dedi.
