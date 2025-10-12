https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/hazine-ve-maliye-bakanligi-mesken-kiralarindan-yuzde-20-stopaj-kesinti-iddialarina-yanit-verdi-1100122689.html
Bakanlık 'mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yanıt verdi
Bakanlık 'mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarının gündem olması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
Bakanlık 'mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yanıt verdi
15:07 12.10.2025 (güncellendi: 15:12 12.10.2025)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarının gündem olması üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."