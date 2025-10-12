https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/hazine-ve-maliye-bakanligi-mesken-kiralarindan-yuzde-20-stopaj-kesinti-iddialarina-yanit-verdi-1100122689.html

Bakanlık 'mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yanıt verdi

Bakanlık 'mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarının gündem olması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

