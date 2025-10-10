https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/en-yuksek-mevduat-faizi-aciklandi-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1100082796.html
En yüksek mevduat faizi açıklandı: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
En yüksek mevduat faizi açıklandı: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların en yüksek mevduat faiz oranlarını açıkladı. Son verilere göre 3 aylık vadede bileşik faiz yüzde 49.95’e... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T12:43+0300
2025-10-10T12:43+0300
2025-10-10T12:43+0300
ekonomi̇
mevduat
mevduat faizleri
mevduat faizi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların uyguladığı azami mevduat faiz oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, faiz oranlarında son haftalarda sınırlı düşüş yaşansa da TL mevduatlar hâlâ enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya devam ediyor.Eylül ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı. NTV'nin haberine göre, mevduat faizleri ise bu oranın oldukça üzerinde seyrediyor.Bankalar mevduat yarışına girdiTürk Lirası mevduat oranı hedefini yüzde 60’a çıkaran makroihtiyati tedbirler, bankaları faiz artırmaya yöneltti.Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 45–46 seviyelerine kadar yükseldi.TL yatırımcısı, bu süreçte “paradan para kazanma” dönemini sürdürdü. Bankalar, yüksek faiz oranlarıyla tasarruf sahiplerini mevduata çekmeye devam ediyor.Yüzde 49.95 faiz veren banka varTCMB’nin son verilerine göre, mevduat vadelerine göre azami faiz oranları şöyle:Özellikle 1 ve 3 aylık vadeler, hâlâ en çok tercih edilen mevduat türleri olarak öne çıkıyor.Merkez Bankası, yüksek faiz veren bankaların ünvanlarını açıklamıyor.Stopaj oranları yükseltildiFaiz gelirlerinden alınan stopaj vergisi oranları da yeniden düzenlenmişti.Yeni oranlar şöyle:Stopaj vergisi, elde edilen faiz geliri üzerinden hesaplanıyor.100 bin lirası olana 4 bin lira brüt faiz getirisiTCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük mevduata yatıran bir mudi, yüzde 47.99 faiz oranıyla brüt 4 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj kesintisi (yüzde 17.50) sonrası, yatırımcının eline 3 bin 300 lira net kazanç geçiyor.1 milyon lirası olana 40 bin lira brüt, 33 bin lira net faizAynı faiz oranıyla 1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcı, brüt 40 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj kesintisi sonrası net kazanç 33 bin lira oluyor. Bu da aylık bazda yaklaşık yüzde 3,3 net getiriye denk geliyor.Mevduat faizleri enflasyonun üzerinde kazandırıyorHer ne kadar TCMB’nin faiz indirimleriyle bankalarda sınırlı geri çekilme yaşansa da, mevduat faizleri hâlâ yıllık bazda enflasyonun üzerinde seyrediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-bugun-sona-eriyor-1100077967.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mevduat, mevduat faizleri, mevduat faizi, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
mevduat, mevduat faizleri, mevduat faizi, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
En yüksek mevduat faizi açıklandı: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların en yüksek mevduat faiz oranlarını açıkladı. Son verilere göre 3 aylık vadede bileşik faiz yüzde 49.95’e ulaştı. 100 bin lirasını TL mevduata yatıran bir mudi, stopaj kesintisi sonrası 3 bin 300 lira net kazanç elde ediyor. 1 milyon TL mevduatın getirisi ise 33 bin lira.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların uyguladığı azami mevduat faiz oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, faiz oranlarında son haftalarda sınırlı düşüş yaşansa da TL mevduatlar hâlâ enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya devam ediyor.
Eylül ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı. NTV'nin haberine göre, mevduat faizleri ise bu oranın oldukça üzerinde seyrediyor.
Bankalar mevduat yarışına girdi
Türk Lirası mevduat oranı hedefini yüzde 60’a çıkaran makroihtiyati tedbirler, bankaları faiz artırmaya yöneltti.
Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 45–46 seviyelerine kadar yükseldi.
TL yatırımcısı, bu süreçte “paradan para kazanma” dönemini sürdürdü. Bankalar, yüksek faiz oranlarıyla tasarruf sahiplerini mevduata çekmeye devam ediyor.
Yüzde 49.95 faiz veren banka var
TCMB’nin son verilerine göre, mevduat vadelerine göre azami faiz oranları şöyle:
1 aylık vadede:
yüzde 47.99
3 aylık vadede:
yüzde 49.95
6 aylık vadede:
yüzde 45.88
1 yıla kadar vadede:
yüzde 42.74
1 yıldan uzun vadede:
yüzde 33.6
Toplam ortalama faiz:
yüzde 48.64
Özellikle 1 ve 3 aylık vadeler, hâlâ en çok tercih edilen mevduat türleri olarak öne çıkıyor.
Merkez Bankası, yüksek faiz veren bankaların ünvanlarını açıklamıyor.
Stopaj oranları yükseltildi
Faiz gelirlerinden alınan stopaj vergisi oranları da yeniden düzenlenmişti.
Yeni oranlar şöyle:
6 aya kadar vadeli hesaplarda:
yüzde 17,50
1 yıla kadar vadeli hesaplarda:
yüzde 15
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda:
yüzde 10
Stopaj vergisi, elde edilen faiz geliri üzerinden hesaplanıyor.
100 bin lirası olana 4 bin lira brüt faiz getirisi
TCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük mevduata yatıran bir mudi, yüzde 47.99 faiz oranıyla brüt 4 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj kesintisi (yüzde 17.50) sonrası, yatırımcının eline 3 bin 300 lira net kazanç geçiyor.
1 milyon lirası olana 40 bin lira brüt, 33 bin lira net faiz
Aynı faiz oranıyla 1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcı, brüt 40 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj kesintisi sonrası net kazanç 33 bin lira oluyor. Bu da aylık bazda yaklaşık yüzde 3,3 net getiriye denk geliyor.
Mevduat faizleri enflasyonun üzerinde kazandırıyor
Her ne kadar TCMB’nin faiz indirimleriyle bankalarda sınırlı geri çekilme yaşansa da, mevduat faizleri hâlâ yıllık bazda enflasyonun üzerinde seyrediyor.