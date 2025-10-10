https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/en-yuksek-mevduat-faizi-aciklandi-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1100082796.html

En yüksek mevduat faizi açıklandı: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların en yüksek mevduat faiz oranlarını açıkladı. Son verilere göre 3 aylık vadede bileşik faiz yüzde 49.95’e... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların uyguladığı azami mevduat faiz oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, faiz oranlarında son haftalarda sınırlı düşüş yaşansa da TL mevduatlar hâlâ enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya devam ediyor.Eylül ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı. NTV'nin haberine göre, mevduat faizleri ise bu oranın oldukça üzerinde seyrediyor.Bankalar mevduat yarışına girdiTürk Lirası mevduat oranı hedefini yüzde 60’a çıkaran makroihtiyati tedbirler, bankaları faiz artırmaya yöneltti.Bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 45–46 seviyelerine kadar yükseldi.TL yatırımcısı, bu süreçte “paradan para kazanma” dönemini sürdürdü. Bankalar, yüksek faiz oranlarıyla tasarruf sahiplerini mevduata çekmeye devam ediyor.Yüzde 49.95 faiz veren banka varTCMB’nin son verilerine göre, mevduat vadelerine göre azami faiz oranları şöyle:Özellikle 1 ve 3 aylık vadeler, hâlâ en çok tercih edilen mevduat türleri olarak öne çıkıyor.Merkez Bankası, yüksek faiz veren bankaların ünvanlarını açıklamıyor.Stopaj oranları yükseltildiFaiz gelirlerinden alınan stopaj vergisi oranları da yeniden düzenlenmişti.Yeni oranlar şöyle:Stopaj vergisi, elde edilen faiz geliri üzerinden hesaplanıyor.100 bin lirası olana 4 bin lira brüt faiz getirisiTCMB verilerine göre, 100 bin lirasını 32 günlük mevduata yatıran bir mudi, yüzde 47.99 faiz oranıyla brüt 4 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj kesintisi (yüzde 17.50) sonrası, yatırımcının eline 3 bin 300 lira net kazanç geçiyor.1 milyon lirası olana 40 bin lira brüt, 33 bin lira net faizAynı faiz oranıyla 1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcı, brüt 40 bin lira faiz getirisi elde ediyor. Stopaj kesintisi sonrası net kazanç 33 bin lira oluyor. Bu da aylık bazda yaklaşık yüzde 3,3 net getiriye denk geliyor.Mevduat faizleri enflasyonun üzerinde kazandırıyorHer ne kadar TCMB’nin faiz indirimleriyle bankalarda sınırlı geri çekilme yaşansa da, mevduat faizleri hâlâ yıllık bazda enflasyonun üzerinde seyrediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-bugun-sona-eriyor-1100077967.html

