Hatay'da yangın çıkan fırında patlama: 9 kişi yaralandı
Hatay'da yangın çıkan fırında patlama: 9 kişi yaralandı
Hatay'da bir ekmek fırınında çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 9 kişinin yaralandığı bildirildi. 12.10.2025
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 katlı binanın alt katında bulunan fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen bir de patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki 9 kişi yaralandı.Yaralıların Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 katlı binanın alt katında bulunan fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen bir de patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki 9 kişi yaralandı.
Yaralıların Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.