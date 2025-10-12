Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Hatay'da yangın çıkan fırında patlama: 9 kişi yaralandı
Hatay'da yangın çıkan fırında patlama: 9 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Hatay'da bir ekmek fırınında çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 9 kişinin yaralandığı bildirildi. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
fırın
hatay
yangın
patlama
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 katlı binanın alt katında bulunan fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen bir de patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki 9 kişi yaralandı.Yaralıların Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
hatay
21:54 12.10.2025
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan ekmek fırınında meydana gelen patlama nedeniyle 9 kişi yaralandı
© AA / Hikmet Say
Hatay'da bir ekmek fırınında çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 katlı binanın alt katında bulunan fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında alev alan tüpten kaynaklandığı değerlendirilen bir de patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle hasar oluşan bina ve iş yerindeki 9 kişi yaralandı.
Yaralıların Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
