https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/hakan-calhanoglu--kenan-biraz-hassas-bir-kisi-biraz-daha-onu-desteklemek-gerekiyor-1100113167.html

Hakan Çalhanoğlu: Kenan biraz hassas bir kişi, biraz daha onu desteklemek gerekiyor

Hakan Çalhanoğlu: Kenan biraz hassas bir kişi, biraz daha onu desteklemek gerekiyor

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçı değerlendirdi. Çalhanoğlu 100. maçına çıktığı için mutlu... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T09:36+0300

2025-10-12T09:36+0300

2025-10-12T09:36+0300

spor

hakan çalhanoğlu

kenan yıldız

bulgaristan

türkiye a milli futbol takımı

dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113010_0:75:3003:1764_1920x0_80_0_0_3b3709b0fe8b5eed951999d4898e944c.jpg

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 100. maçına çıktığı karşılaşmayı farklı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 100. maçına çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum, 100’e ulaşmak kolay değil, tüm hocalarımız, eski ağabeylerime, benimle birlikte çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Maça çıkmadan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Tabii ki çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki maçta aynı istekle sahaya çıkarız" ifadelerini kullandı."Tabii ki hedef Dünya Kupası, 3 kez Avrupa Şampiyonası’nı gördüm inşallah Dünya Kupası da nasip olur" sözlerini kullanan Hakan, "Hepimizin hedefi o, tabii ki kolay olmayacak. Son maçı kötü kaybettik, bunun farkındayız. Bugün bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. İlk yarı çok zorlandık, zemin bizi zorladı. İkinci yarı iyi başladık. Bu şekilde devam edersek inşallah önümüzdeki maçı da kazanmamız gerekiyor ki bu şart işimiz biraz daha kolaylaşsın" şeklinde konuştu.Kaptan Hakan, "Kenan Yıldız bugün 2 gol attı, İtalya'da da tatlı bir rekabetiniz var ve aynı zamanda en pahalı Türk oyuncusu oldu. Kenan'ın performansı hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna şu yanıtı verdi:Hakan Çalhanoğlu, "A Milli Takım'da geride kalan 100 maç içinden unutamadığın hangisiydi?" sorusunu, "Çok maç var ama aklımda kalan son Avrupa Şampiyonası’ndaki Çek Cumhuriyeti’ne attığım gol ve tarih yazdığım gol İngiltere’ye karşıydı. Bunun ikisini unutmuyorum" şeklinde yanıtladı.Hakan, milli takımda kaç yaşına kadar oynamayı hedeflediğinin sorulması üzerine, "Bunu Allah bilir, ilk önce sağlam kalmak ve en üst seviyede oynamak çok önemli. Performansımı böyle tutmam gerekiyor, o rakamlara ulaşmak için. Kendime iyi bakarsam.. Futbolu niye oynuyoruz, rekor kırmak için de oynuyoruz, o da hedeflerimden bir tanesi, inşallah nasip olur" değerlendirmesinde bulundu.Kaptan Hakan son olarak Gürcistan maçı hakkında, "Taraftarlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz, ben Kocaeli’de hiç oynamadım, o yüzden çok merak ediyorum. Çok güzel konuşuldu Kocaeli hakkında, inşallah taraftarımız bizi 90 dakika destekle, en önemlisi o" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/milli-halterciler-norvecte-tarih-yazdi-muhammed-furkan-ozbekten-dunya-rekoru-1100108425.html

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan çalhanoğlu, kenan yıldız, bulgaristan, türkiye a milli futbol takımı, dünya kupası