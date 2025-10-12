https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/gullunun-kizi-o-gece-evde-sadece-ben-annem-ve-arkadasim-sultan-vardik-1100115069.html
Güllü'nün kızı: O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı DNA raporu dosyaya... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı.Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile oğlu Yağız, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık" ifadelerini kullandı. Mesaj yanlış yorumlandı"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.Evde kurulan kamera sisteminin de merhum sanatçının 7 yaşındaki torununu izleyebilmek için alındığı öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi.
Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile oğlu Yağız, Sabah gazetesine
yaptığı açıklamada "O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık" ifadelerini kullandı.
"Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı.
O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim."
"Annemle aynı evde bile olsak bazen mesajlaşırdık" diyen Tuğyan, "Sesi kıs" mesajı atmasının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını kaydederek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" dedi.
Evde kurulan kamera sisteminin de merhum sanatçının 7 yaşındaki torununu izleyebilmek için alındığı öğrenildi.