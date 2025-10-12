Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/fenerbahcede-dikkat-ceken-transfer-tedesco-istedi-gorusmeler-basladi-1100119074.html
Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Hollanda ekibi Feyenoord’un 24 yaşındaki oyuncusu Quinten Timber’ı gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sezon... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T13:18+0300
2025-10-12T13:18+0300
spor
domenico tedesco
fenerbahçe
quinten timber
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119126_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_75df6c63dc1d973bb3d444113f061642.jpg
Fred’in henüz tam performansına ulaşmadığını düşünen Tedesco, bu bölgede farklı isimleri denese de istediği sonucu alamadı. Bu nedenle İtalyan teknik adam, devre arası transfer döneminde mutlaka bir orta saha takviyesi yapılmasını istedi.Tedesco’nun, Başkan Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede transfer edilmesini istediği isimleri yönetime ilettiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre listenin başında, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber yer alıyor. Hollandalı futbolcunun kulübünün yeni sözleşme teklifini reddettiği ve ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Feyenoord cephesiyle temaslara başladı. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Timber, ayak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. 29 Eylül’de yaşadığı sakatlığın ardından 18 Ekim’de sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe sağlık ekibinin de oyuncunun son sağlık raporlarını yakından incelediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/hakan-calhanoglu--kenan-biraz-hassas-bir-kisi-biraz-daha-onu-desteklemek-gerekiyor-1100113167.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119126_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_073216e2e5ab2dca5d8addc242fe787c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
domenico tedesco, fenerbahçe, quinten timber
domenico tedesco, fenerbahçe, quinten timber

Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı

13:18 12.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis Quinten Timber
 Quinten Timber - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Abone ol
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Hollanda ekibi Feyenoord’un 24 yaşındaki oyuncusu Quinten Timber’ı gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sezon başından bu yana orta saha hattında yaşanan verim sorununa çözüm arıyor.
Fred’in henüz tam performansına ulaşmadığını düşünen Tedesco, bu bölgede farklı isimleri denese de istediği sonucu alamadı. Bu nedenle İtalyan teknik adam, devre arası transfer döneminde mutlaka bir orta saha takviyesi yapılmasını istedi.
Tedesco’nun, Başkan Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede transfer edilmesini istediği isimleri yönetime ilettiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre listenin başında, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber yer alıyor.
Hollandalı futbolcunun kulübünün yeni sözleşme teklifini reddettiği ve ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.
Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Feyenoord cephesiyle temaslara başladı. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Timber, ayak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak.
29 Eylül’de yaşadığı sakatlığın ardından 18 Ekim’de sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe sağlık ekibinin de oyuncunun son sağlık raporlarını yakından incelediği belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu: Kenan biraz hassas bir kişi, biraz daha onu desteklemek gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
SPOR
Hakan Çalhanoğlu: Kenan biraz hassas bir kişi, biraz daha onu desteklemek gerekiyor
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала