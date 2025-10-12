https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/fenerbahcede-dikkat-ceken-transfer-tedesco-istedi-gorusmeler-basladi-1100119074.html

Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Hollanda ekibi Feyenoord’un 24 yaşındaki oyuncusu Quinten Timber’ı gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sezon... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T13:18+0300

2025-10-12T13:18+0300

2025-10-12T13:18+0300

spor

domenico tedesco

fenerbahçe

quinten timber

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119126_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_75df6c63dc1d973bb3d444113f061642.jpg

Fred’in henüz tam performansına ulaşmadığını düşünen Tedesco, bu bölgede farklı isimleri denese de istediği sonucu alamadı. Bu nedenle İtalyan teknik adam, devre arası transfer döneminde mutlaka bir orta saha takviyesi yapılmasını istedi.Tedesco’nun, Başkan Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede transfer edilmesini istediği isimleri yönetime ilettiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre listenin başında, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber yer alıyor. Hollandalı futbolcunun kulübünün yeni sözleşme teklifini reddettiği ve ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Feyenoord cephesiyle temaslara başladı. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Timber, ayak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. 29 Eylül’de yaşadığı sakatlığın ardından 18 Ekim’de sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe sağlık ekibinin de oyuncunun son sağlık raporlarını yakından incelediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/hakan-calhanoglu--kenan-biraz-hassas-bir-kisi-biraz-daha-onu-desteklemek-gerekiyor-1100113167.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domenico tedesco, fenerbahçe, quinten timber