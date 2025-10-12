https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/fenerbahcede-dikkat-ceken-transfer-tedesco-istedi-gorusmeler-basladi-1100119074.html
Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Hollanda ekibi Feyenoord’un 24 yaşındaki oyuncusu Quinten Timber’ı gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sezon... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T13:18+0300
2025-10-12T13:18+0300
2025-10-12T13:18+0300
spor
domenico tedesco
fenerbahçe
quinten timber
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119126_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_75df6c63dc1d973bb3d444113f061642.jpg
Fred’in henüz tam performansına ulaşmadığını düşünen Tedesco, bu bölgede farklı isimleri denese de istediği sonucu alamadı. Bu nedenle İtalyan teknik adam, devre arası transfer döneminde mutlaka bir orta saha takviyesi yapılmasını istedi.Tedesco’nun, Başkan Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede transfer edilmesini istediği isimleri yönetime ilettiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre listenin başında, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber yer alıyor. Hollandalı futbolcunun kulübünün yeni sözleşme teklifini reddettiği ve ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Feyenoord cephesiyle temaslara başladı. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Timber, ayak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. 29 Eylül’de yaşadığı sakatlığın ardından 18 Ekim’de sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe sağlık ekibinin de oyuncunun son sağlık raporlarını yakından incelediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/hakan-calhanoglu--kenan-biraz-hassas-bir-kisi-biraz-daha-onu-desteklemek-gerekiyor-1100113167.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100119126_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_073216e2e5ab2dca5d8addc242fe787c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
domenico tedesco, fenerbahçe, quinten timber
domenico tedesco, fenerbahçe, quinten timber
Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer: Tedesco istedi görüşmeler başladı
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Hollanda ekibi Feyenoord’un 24 yaşındaki oyuncusu Quinten Timber’ı gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sezon başından bu yana orta saha hattında yaşanan verim sorununa çözüm arıyor.
Fred’in henüz tam performansına ulaşmadığını düşünen Tedesco, bu bölgede farklı isimleri denese de istediği sonucu alamadı. Bu nedenle İtalyan teknik adam, devre arası transfer döneminde mutlaka bir orta saha takviyesi yapılmasını istedi.
Tedesco’nun, Başkan Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede transfer edilmesini istediği isimleri yönetime ilettiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre listenin başında, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Quinten Timber yer alıyor.
Hollandalı futbolcunun kulübünün yeni sözleşme teklifini reddettiği ve ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.
Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Feyenoord cephesiyle temaslara başladı. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Timber, ayak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak.
29 Eylül’de yaşadığı sakatlığın ardından 18 Ekim’de sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe sağlık ekibinin de oyuncunun son sağlık raporlarını yakından incelediği belirtildi.