https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/misir-gazzenin-yeniden-insasi-icin-uluslararasi-konferansa-ev-sahipligi-yapmak-istiyoruz-1100109981.html
Mısır: Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası konferansa ev sahipliği yapmak istiyoruz
Mısır: Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası konferansa ev sahipliği yapmak istiyoruz
Sputnik Türkiye
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail saldırılarının yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T20:47+0300
2025-10-11T20:47+0300
2025-10-11T20:47+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
gazze
i̇srail
mısır
abdülffetah sisi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083898699_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e761e62c5004719ef14fecb321a847a1.jpg
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yönelik uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduğunu açıkladı.Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ve Şarm eş-Şeyh’teki ateşkes görüşmelerini değerlendirdi. Sisi’nin “rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların girişinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere ateşkesin tüm hükümlerinin uygulanmasının önemini” vurguladığı belirtildi.Mısır lideri ayrıca, Gazze’ye uluslararası güçlerin konuşlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, ateşkes anlaşmasına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aracılığıyla uluslararası meşruiyet kazandırılmasının önemini ifade etti.'Gazze’nin erken toparlanması için adım atacağız'Sisi, Mısır’ın, 'erken toparlanma ve yeniden imar' konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduğunu belirterek, ülkesinin bölgedeki barış çabalarına devam edeceğini söyledi.Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdiABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. İsrail ordusunun anlaşmada belirtilen 'sarı hat' bölgesine çekilmesinin ardından, Gazze’de ateşkes 10 Ekim’de saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/gazze-saglik-bakanligi-son-verileri-paylasti-can-kaybi-67-bini-asti-1100108975.html
gazze
i̇srail
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083898699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9e438a3bb122e6c3851cbff44a67b3f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, mısır, abdülffetah sisi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ateşkes
ortadoğu, gazze, i̇srail, mısır, abdülffetah sisi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ateşkes
Mısır: Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası konferansa ev sahipliği yapmak istiyoruz
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail saldırılarının yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmak istediklerini açıkladı. Sisi, ateşkesin tam olarak uygulanmasının önemine de vurgu yaptı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yönelik uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduğunu açıkladı.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Orta Doğu’daki son gelişmeleri ve Şarm eş-Şeyh’teki ateşkes görüşmelerini değerlendirdi. Sisi’nin “rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların girişinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere ateşkesin tüm hükümlerinin uygulanmasının önemini” vurguladığı belirtildi.
Mısır lideri ayrıca, Gazze’ye uluslararası güçlerin konuşlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, ateşkes anlaşmasına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aracılığıyla uluslararası meşruiyet kazandırılmasının önemini ifade etti.
'Gazze’nin erken toparlanması için adım atacağız'
Sisi, Mısır’ın, 'erken toparlanma ve yeniden imar' konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduğunu belirterek, ülkesinin bölgedeki barış çabalarına devam edeceğini söyledi.
Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. İsrail ordusunun anlaşmada belirtilen 'sarı hat' bölgesine çekilmesinin ardından, Gazze’de ateşkes 10 Ekim’de saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi yaralandı.