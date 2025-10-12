https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/dunyanin-en-iyi-durumleri-aciklandi-turkiyeden-bir-lezzet-listeye-girdi-1100122493.html

Dünyanın en iyi dürümleri açıklandı: Türkiye'den bir lezzet listeye girdi

Dünyanın en iyi dürümleri açıklandı: Türkiye'den bir lezzet listeye girdi

Lezzet rehberi TasteAtlas, ekim 2025 itibarıyla hazırladığı 'Dünyanın En İyi 20 Dürümü (20 Best Wraps)' listesini yayımladı.

Çevrimiçi seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi dürümleri listelendi.Listenin zirvesinde Yunanistan’dan Gyros yer alırken, ikinci sırayı Güney Kore’nin Sangchu Ssam yemeği aldı. Mersin’in ünlü lezzeti Tantuni ise 4.4 puanla dünyanın en iyi üçüncü dürümü seçildi.İlk 10’da Meksika mutfağı ağırlığını korurken; Enchiladas Suizas, Carne Asada Burrito ve Kathi Roll gibi popüler tatlar da üst sıralarda yer aldı.TasteAtlas listesine göre ilk 10 dürüm şöyle:

