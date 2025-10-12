Dünyanın en iyi dürümleri açıklandı: Türkiye'den bir lezzet listeye girdi

Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/dunyanin-en-iyi-durumleri-aciklandi-turkiyeden-bir-lezzet-listeye-girdi-1100122493.html
Sputnik Türkiye
Lezzet rehberi TasteAtlas, ekim 2025 itibarıyla hazırladığı 'Dünyanın En İyi 20 Dürümü (20 Best Wraps)' listesini yayımladı. Farklı ülkelerden geleneksel...
dünya
türkiye
dürüm
tantuni
mersin
mersin büyükşehir belediyesi
mersin valiliği
yemek
Çevrimiçi seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi dürümleri listelendi.Listenin zirvesinde Yunanistan’dan Gyros yer alırken, ikinci sırayı Güney Kore’nin Sangchu Ssam yemeği aldı. Mersin’in ünlü lezzeti Tantuni ise 4.4 puanla dünyanın en iyi üçüncü dürümü seçildi.İlk 10’da Meksika mutfağı ağırlığını korurken; Enchiladas Suizas, Carne Asada Burrito ve Kathi Roll gibi popüler tatlar da üst sıralarda yer aldı.TasteAtlas listesine göre ilk 10 dürüm şöyle:
mersin
Sputnik Türkiye
12.10.2025
Lezzet rehberi TasteAtlas, ekim 2025 itibarıyla hazırladığı 'Dünyanın En İyi 20 Dürümü (20 Best Wraps)' listesini yayımladı. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den Tantuni, dünya üçüncüsü olarak büyük başarı elde etti.
Çevrimiçi seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi dürümleri listelendi.
Listenin zirvesinde Yunanistan’dan Gyros yer alırken, ikinci sırayı Güney Kore’nin Sangchu Ssam yemeği aldı. Mersin’in ünlü lezzeti Tantuni ise 4.4 puanla dünyanın en iyi üçüncü dürümü seçildi.
İlk 10’da Meksika mutfağı ağırlığını korurken; Enchiladas Suizas, Carne Asada Burrito ve Kathi Roll gibi popüler tatlar da üst sıralarda yer aldı.

TasteAtlas listesine göre ilk 10 dürüm şöyle:

1.
Gyros – Yunanistan
2.
Sangchu Ssam – Güney Kore
3.
Tantuni – Türkiye
4.
Enchiladas Suizas – Meksika
5.
Carne Asada Burrito – ABD (San Diego)
6.
Kathi Roll – Hindistan (Kalküta)
7.
Burrito – Meksika
8.
Enchiladas – Meksika
9.
Mulita – Meksika
10.
Enchiladas Mineras – Meksika
