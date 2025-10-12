https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/dunyanin-en-iyi-durumleri-aciklandi-turkiyeden-bir-lezzet-listeye-girdi-1100122493.html
Dünyanın en iyi dürümleri açıklandı: Türkiye'den bir lezzet listeye girdi
Dünyanın en iyi dürümleri açıklandı: Türkiye'den bir lezzet listeye girdi
Sputnik Türkiye
Lezzet rehberi TasteAtlas, ekim 2025 itibarıyla hazırladığı 'Dünyanın En İyi 20 Dürümü (20 Best Wraps)' listesini yayımladı. Farklı ülkelerden geleneksel... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T15:02+0300
2025-10-12T15:02+0300
2025-10-12T15:02+0300
dünya
türkiye
dürüm
tantuni
mersin
mersin büyükşehir belediyesi
mersin valiliği
yemek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100122321_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59db1feb1257948f3796b0bc6e48e061.jpg
Çevrimiçi seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi dürümleri listelendi.Listenin zirvesinde Yunanistan’dan Gyros yer alırken, ikinci sırayı Güney Kore’nin Sangchu Ssam yemeği aldı. Mersin’in ünlü lezzeti Tantuni ise 4.4 puanla dünyanın en iyi üçüncü dürümü seçildi.İlk 10’da Meksika mutfağı ağırlığını korurken; Enchiladas Suizas, Carne Asada Burrito ve Kathi Roll gibi popüler tatlar da üst sıralarda yer aldı.TasteAtlas listesine göre ilk 10 dürüm şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/dunyanin-en-iyi-50-tuzlu-hamur-isi-aciklandi-turkiyeden-hangi-lezzetler-listeye-girdi-1098725084.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100122321_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f401be8bc7f4e9d06262f9121b8eac3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, dürüm, tantuni, mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, yemek
türkiye, dürüm, tantuni, mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, yemek
Dünyanın en iyi dürümleri açıklandı: Türkiye'den bir lezzet listeye girdi
Lezzet rehberi TasteAtlas, ekim 2025 itibarıyla hazırladığı 'Dünyanın En İyi 20 Dürümü (20 Best Wraps)' listesini yayımladı. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den Tantuni, dünya üçüncüsü olarak büyük başarı elde etti.
Çevrimiçi seyahat ve lezzet rehberi TasteAtlas’a göre dünyanın en iyi dürümleri listelendi.
Listenin zirvesinde Yunanistan’dan Gyros yer alırken, ikinci sırayı Güney Kore’nin Sangchu Ssam yemeği aldı. Mersin’in ünlü lezzeti Tantuni ise 4.4 puanla dünyanın en iyi üçüncü dürümü seçildi.
İlk 10’da Meksika mutfağı ağırlığını korurken; Enchiladas Suizas, Carne Asada Burrito ve Kathi Roll gibi popüler tatlar da üst sıralarda yer aldı.
TasteAtlas listesine göre ilk 10 dürüm şöyle:
2.Sangchu Ssam
– Güney Kore
4.Enchiladas Suizas
– Meksika
5.Carne Asada Burrito
– ABD (San Diego)
6.Kathi Roll
– Hindistan (Kalküta)
10.Enchiladas Mineras
– Meksika