Deniz parkından 30 beluga balinası için açıklama: 'Satamazsak öldürmek zorunda kalabiliriz'

Kanada'da finansal çöküşün eşiğine gelen deniz parkı, elindeki 30 beluga balinası için 'satamazsak öldürmek zorunda kalabiliriz' açıklamasıyla tepki çekti... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

Kanada'daki Niagara Şelaleleri yakınındaki Marineland, bir zamanlar ailelerin büyük ilgi gösterdiği dev deniz parkıydı. Hayvan Refahı Servisi ekiplerinin 2020'den bu yana 200’den fazla denetim yaptığı park hakkında hayvan istismarı, kötü yaşam koşulları ve ihmallerle dolu çok sayıda şikayet kayda geçti. Aynı dönemde 1 katil balina ve 19 beluga balinası dahil 20 deniz memelisi öldü.Çin’e satamadılar, öldürürüz dedilerMaddi çöküş yaşayan Marineland yönetimi, 30 beyaz balinayı Çin’deki bir deniz parkına satmak için izin başvurusunda bulundu. Ancak başvuru, kötü koşullar nedeniyle Kanada hükümeti tarafından reddedildi. Bunun üzerine park yönetimi, hükümete yazdığı mektupta 'Öldürmek zorunda kalabiliriz' ifadelerini kullandı. Bu çıkış baskı ve şantaj girişimi olarak yorumlandı.Devreye uzmanlar ve aktivistler girdiBalinaların yeni bir yere taşınması gündemde olsa da 30 hayvanı aynı anda kabul edebilecek hiçbir tesis yok. Alternatif plan, ABD’deki koruma merkezlerinin balinaları paylaşması yönünde. Kanada’daki hayvan hakları yasaları, hükümete bazı yetkiler tanıyor ancak bürokratik süreçler gecikmelere yol açıyor. Aktivistler, Ontario hükümetinin hayvanlara el koyması gerektiğini savunuyor.

2025

