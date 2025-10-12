Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/deniz-parkindan-30-beluga-balinasi-icin-aciklama-satamazsak-oldurmek-zorunda-kalabiliriz-1100117788.html
Deniz parkından 30 beluga balinası için açıklama: 'Satamazsak öldürmek zorunda kalabiliriz'
Deniz parkından 30 beluga balinası için açıklama: 'Satamazsak öldürmek zorunda kalabiliriz'
Sputnik Türkiye
Kanada'da finansal çöküşün eşiğine gelen deniz parkı, elindeki 30 beluga balinası için 'satamazsak öldürmek zorunda kalabiliriz' açıklamasıyla tepki çekti... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T12:36+0300
2025-10-12T12:36+0300
yaşam
abd
çin
ontario
kanada
su parkı
balina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100117563_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_e38bf35c693d0064dd26d258bb7e1ee1.jpg
Kanada'daki Niagara Şelaleleri yakınındaki Marineland, bir zamanlar ailelerin büyük ilgi gösterdiği dev deniz parkıydı. Hayvan Refahı Servisi ekiplerinin 2020'den bu yana 200’den fazla denetim yaptığı park hakkında hayvan istismarı, kötü yaşam koşulları ve ihmallerle dolu çok sayıda şikayet kayda geçti. Aynı dönemde 1 katil balina ve 19 beluga balinası dahil 20 deniz memelisi öldü.Çin’e satamadılar, öldürürüz dedilerMaddi çöküş yaşayan Marineland yönetimi, 30 beyaz balinayı Çin’deki bir deniz parkına satmak için izin başvurusunda bulundu. Ancak başvuru, kötü koşullar nedeniyle Kanada hükümeti tarafından reddedildi. Bunun üzerine park yönetimi, hükümete yazdığı mektupta 'Öldürmek zorunda kalabiliriz' ifadelerini kullandı. Bu çıkış baskı ve şantaj girişimi olarak yorumlandı.Devreye uzmanlar ve aktivistler girdiBalinaların yeni bir yere taşınması gündemde olsa da 30 hayvanı aynı anda kabul edebilecek hiçbir tesis yok. Alternatif plan, ABD’deki koruma merkezlerinin balinaları paylaşması yönünde. Kanada’daki hayvan hakları yasaları, hükümete bazı yetkiler tanıyor ancak bürokratik süreçler gecikmelere yol açıyor. Aktivistler, Ontario hükümetinin hayvanlara el koyması gerektiğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/mersinde-4-yil-once-gomulmustu-14-metrelik-balina-topraktan-cikariliyor-1099436328.html
çin
ontario
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100117563_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_16f1f18015a6dfc19b7c29837ef05f45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, ontario, kanada, su parkı, balina
abd, çin, ontario, kanada, su parkı, balina

Deniz parkından 30 beluga balinası için açıklama: 'Satamazsak öldürmek zorunda kalabiliriz'

12:36 12.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeluga balinası
Beluga balinası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Kanada'da finansal çöküşün eşiğine gelen deniz parkı, elindeki 30 beluga balinası için 'satamazsak öldürmek zorunda kalabiliriz' açıklamasıyla tepki çekti. Hükümet ve hayvan hakları savunucuları harekete geçti.
Kanada'daki Niagara Şelaleleri yakınındaki Marineland, bir zamanlar ailelerin büyük ilgi gösterdiği dev deniz parkıydı. Hayvan Refahı Servisi ekiplerinin 2020'den bu yana 200’den fazla denetim yaptığı park hakkında hayvan istismarı, kötü yaşam koşulları ve ihmallerle dolu çok sayıda şikayet kayda geçti.
Aynı dönemde 1 katil balina ve 19 beluga balinası dahil 20 deniz memelisi öldü.

Çin’e satamadılar, öldürürüz dediler

Maddi çöküş yaşayan Marineland yönetimi, 30 beyaz balinayı Çin’deki bir deniz parkına satmak için izin başvurusunda bulundu. Ancak başvuru, kötü koşullar nedeniyle Kanada hükümeti tarafından reddedildi.
Bunun üzerine park yönetimi, hükümete yazdığı mektupta 'Öldürmek zorunda kalabiliriz' ifadelerini kullandı. Bu çıkış baskı ve şantaj girişimi olarak yorumlandı.

Devreye uzmanlar ve aktivistler girdi

Balinaların yeni bir yere taşınması gündemde olsa da 30 hayvanı aynı anda kabul edebilecek hiçbir tesis yok. Alternatif plan, ABD’deki koruma merkezlerinin balinaları paylaşması yönünde.
Kanada’daki hayvan hakları yasaları, hükümete bazı yetkiler tanıyor ancak bürokratik süreçler gecikmelere yol açıyor. Aktivistler, Ontario hükümetinin hayvanlara el koyması gerektiğini savunuyor.
Fin balinası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
YAŞAM
Mersin’de 4 yıl önce gömülmüştü: 14 metrelik balina topraktan çıkarılıyor
17 Eylül, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала