https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/mersinde-4-yil-once-gomulmustu-14-metrelik-balina-topraktan-cikariliyor-1099436328.html
Mersin’de 4 yıl önce gömülmüştü: 14 metrelik balina topraktan çıkarılıyor
Mersin’de 4 yıl önce gömülmüştü: 14 metrelik balina topraktan çıkarılıyor
Sputnik Türkiye
Mersin’de 2021’de sahile vuran ve ardından gömülen 14 metrelik Fin balinası, bilimsel çalışma için topraktan çıkarılıyor. İskelet, çalışmaların ardından müzede... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T13:12+0300
2025-09-17T13:12+0300
2025-09-17T13:12+0300
yaşam
balina
kazı
kazı çalışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099437159_109:0:1689:889_1920x0_80_0_0_2eda399cf9bcd5359f6398261cf351e9.jpg
13 Mayıs 2021’de Mersin Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran 14 metrelik Fin balinası, yapılan nekropsi incelemesinde deniz aracının çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İç organlarında büyük hasar tespit edilen balina, incelemenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü’ne gömülmüştü.4 yıl önce toprağa gömmüşlerdiMEÜ, 4 yıl önce gömülen dev deniz canlısının iskeletini bilimsel çalışmalara kazandırmak amacıyla “Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor” projesini hayata geçirdi.Prof. Dr. Deniz Ayas, “Fin balinası, mavi balinadan sonra dünyanın en büyük ikinci canlısı. Bu balinanın iskeletinin çıkarılması eşsiz bir tarihsel olay. Öğrencilerimizin bu tarihsel olaya tanıklık etmesini ve maceraya katılmasını istiyoruz” dedi.Kazının üç aşamada gerçekleştirileceğini aktaran Ayas, önce kafa ve çene kemiklerinin, ardından göğüs bölgesindeki omur ve kaburgaların, son olarak ise kuyruk omurlarının çıkarılacağını belirtti. Her parçanın numaralandırılarak bilimsel araştırmalarda kullanılacağını vurguladı.Ayas, “Fin balinası, müzemizin en çarpıcı, güzel materyali olacak. İskeleti bir an önce çıkarıp öğrenci ve vatandaşlarla paylaşmak istiyoruz” diyerek iskeletin sergileneceği müzenin bilimsel araştırmalara ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gaziantepte-bir-kadin-6-ay-boyunca-hickirdi-ilk-kez-boyle-bir-vaka-ile-karsilastik-1099431007.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099437159_307:0:1492:889_1920x0_80_0_0_8a7542292f1f599a885c3133e610fa5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balina, kazı, kazı çalışması
balina, kazı, kazı çalışması
Mersin’de 4 yıl önce gömülmüştü: 14 metrelik balina topraktan çıkarılıyor
Mersin’de 2021’de sahile vuran ve ardından gömülen 14 metrelik Fin balinası, bilimsel çalışma için topraktan çıkarılıyor. İskelet, çalışmaların ardından müzede sergilenecek.
13 Mayıs 2021’de Mersin Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran 14 metrelik Fin balinası, yapılan nekropsi incelemesinde deniz aracının çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İç organlarında büyük hasar tespit edilen balina, incelemenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü’ne gömülmüştü.
4 yıl önce toprağa gömmüşlerdi
MEÜ, 4 yıl önce gömülen dev deniz canlısının iskeletini bilimsel çalışmalara kazandırmak amacıyla “Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor” projesini hayata geçirdi.
Prof. Dr. Deniz Ayas, “Fin balinası, mavi balinadan sonra dünyanın en büyük ikinci canlısı. Bu balinanın iskeletinin çıkarılması eşsiz bir tarihsel olay. Öğrencilerimizin bu tarihsel olaya tanıklık etmesini ve maceraya katılmasını istiyoruz” dedi.
Kazının üç aşamada gerçekleştirileceğini aktaran Ayas, önce kafa ve çene kemiklerinin, ardından göğüs bölgesindeki omur ve kaburgaların, son olarak ise kuyruk omurlarının çıkarılacağını belirtti. Her parçanın numaralandırılarak bilimsel araştırmalarda kullanılacağını vurguladı.
Ayas, “Fin balinası, müzemizin en çarpıcı, güzel materyali olacak. İskeleti bir an önce çıkarıp öğrenci ve vatandaşlarla paylaşmak istiyoruz” diyerek iskeletin sergileneceği müzenin bilimsel araştırmalara ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.