Mersin'de 4 yıl önce gömülmüştü: 14 metrelik balina topraktan çıkarılıyor

Mersin’de 4 yıl önce gömülmüştü: 14 metrelik balina topraktan çıkarılıyor

Mersin'de 2021'de sahile vuran ve ardından gömülen 14 metrelik Fin balinası, bilimsel çalışma için topraktan çıkarılıyor. İskelet, çalışmaların ardından müzede... 17.09.2025

13 Mayıs 2021’de Mersin Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran 14 metrelik Fin balinası, yapılan nekropsi incelemesinde deniz aracının çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İç organlarında büyük hasar tespit edilen balina, incelemenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü’ne gömülmüştü.4 yıl önce toprağa gömmüşlerdiMEÜ, 4 yıl önce gömülen dev deniz canlısının iskeletini bilimsel çalışmalara kazandırmak amacıyla “Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor” projesini hayata geçirdi.Prof. Dr. Deniz Ayas, “Fin balinası, mavi balinadan sonra dünyanın en büyük ikinci canlısı. Bu balinanın iskeletinin çıkarılması eşsiz bir tarihsel olay. Öğrencilerimizin bu tarihsel olaya tanıklık etmesini ve maceraya katılmasını istiyoruz” dedi.Kazının üç aşamada gerçekleştirileceğini aktaran Ayas, önce kafa ve çene kemiklerinin, ardından göğüs bölgesindeki omur ve kaburgaların, son olarak ise kuyruk omurlarının çıkarılacağını belirtti. Her parçanın numaralandırılarak bilimsel araştırmalarda kullanılacağını vurguladı.Ayas, “Fin balinası, müzemizin en çarpıcı, güzel materyali olacak. İskeleti bir an önce çıkarıp öğrenci ve vatandaşlarla paylaşmak istiyoruz” diyerek iskeletin sergileneceği müzenin bilimsel araştırmalara ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

