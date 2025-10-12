https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/cumhurbaskani-erdogan-deniz-uzerine-ucuncu-havalimanimizi-trabzona-insa-edecegiz-1100123936.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında mutlaka durmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen Trabzon’da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da açılış töreninde halka seslendi.Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu.Trabzon'a yeni havalimanıTrabzon'a yeni havalimanı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:Rusya-Ukrayna kriziCumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülkeyle temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.'Ateşkesle her şey bitmiş değil'Gazze hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail attığı imzanın arkasında mutlaka durmalıdır. Ateşkesle her şey bitmiş değil'' dedi.

