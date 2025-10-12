https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/cumhurbaskani-erdogan-deniz-uzerine-ucuncu-havalimanimizi-trabzona-insa-edecegiz-1100123936.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında mutlaka durmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında mutlaka durmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzon'da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da açılış töreninde halka seslendi.Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu.Trabzon'a yeni havalimanıTrabzon'a yeni havalimanı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:Rusya-Ukrayna kriziCumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülkeyle temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.'Ateşkesle her şey bitmiş değil'Gazze hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail attığı imzanın arkasında mutlaka durmalıdır. Ateşkesle her şey bitmiş değil'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen Trabzon’da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Gazze konusuna değinen Erdoğan, İsrail'in imzaladığı ateşkese uyması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da açılış töreninde halka seslendi.
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu.
Trabzon'a yeni havalimanı
Trabzon'a yeni havalimanı yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülkeyle temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.
'Ateşkesle her şey bitmiş değil'
Gazze hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail attığı imzanın arkasında mutlaka durmalıdır. Ateşkesle her şey bitmiş değil'' dedi.