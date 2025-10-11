https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/cumhurbaskani-erdogan-israil-hukumeti-attigi-imzanin-arkasinda-durmalidir-1100107043.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Hükümeti, attığı imzanın arkasında durmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Hükümeti, attığı imzanın arkasında durmalıdır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu. 'İsrail Hükümeti, attığı imzanın arkasında durmalıdır' diyen... 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T16:29+0300

2025-10-11T16:29+0300

2025-10-11T16:29+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

gazze

filistin

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100019987_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03cbe8ebb6d311a9c44307c976044e56.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Gazze'deki ateşkese dair mesajlar verdi:"Gazze'de iki yıldır süren soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğini tam' olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye olarak hep şunu söyledik; Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/erdogan-2-yil-sonra-ilk-kez-gazzede-yuzler-guldu-1100089044.html

türki̇ye

gazze

filistin

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, gazze, filistin, i̇srail