Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Hükümeti, attığı imzanın arkasında durmalıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Gazze'deki ateşkese dair mesajlar verdi:"Gazze'de iki yıldır süren soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğini tam' olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye olarak hep şunu söyledik; Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır" dedi.
Gazze'de ateşkes anlaşmasının, Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. İsrail attığı imzanın arkasında durmalı. Bölgeyle, vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına son vermeli.
"Gazze'de iki yıldır süren soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğini tam' olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye olarak hep şunu söyledik; Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır" dedi.