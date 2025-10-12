Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/cinden-trumpa-yanit-gumruk-vergisi-savasindan-korkmuyoruz-1100118636.html
Çin’den Trump’a yanıt: 'Gümrük vergisi savaşından korkmuyoruz'
Çin’den Trump’a yanıt: 'Gümrük vergisi savaşından korkmuyoruz'
Sputnik Türkiye
Donald Trump yönetiminin Çin ürünlerine yüzde 100’e varan gümrük vergisi planına Çin'den sert tepki geldi. Çin, 'Ticaret savaşı istemiyoruz ama gerekirse... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T12:54+0300
2025-10-12T12:54+0300
dünya
donald trump
çin
abd
washington
çin ticaret bakanlığı
nadir toprak elementleri
trump ek gümrük vergileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100118305_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_7a44fdb8d1173bf8dbd077dc86a1a018.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 kasımdan itibaren Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek vergi getirme planı, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini yeniden tırmandırdı. Çin Ticaret Bakanlığı, Washington’un açıklamasına 'müzakere çağrısıyla' yanıt verdi. Bakanlık resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Sık sık yüksek vergi tehdidine başvurmak doğru değil. ABD ısrar ederse gerekli karşılığı veririz” ifadeleri kullanıldı.Nadir element krizi büyüyor Batı basınında yer alan haberlere göre Trump’ın vergi restinin nedeni, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatını sınırlaması. Elektrikli araçlardan savaş uçaklarına kadar yüzlerce üründe kullanılan bu kritik minerallerin yüzde 70’i Çin’de çıkarılıyor, küresel işlem kapasitesinin yüzde 90’ı da Pekin’in kontrolünde. Çin, bu mineralleri içeren ürünlerin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/cinin-maden-hamlesi-avrupa-ekonomisini-tehdit-ediyor-almanya-karara-tepki-gosterdi-1100095744.html
çin
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100118305_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_5ee02d23e90ece9ffab0ed19508eb4b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, çin, abd, washington, çin ticaret bakanlığı, nadir toprak elementleri, trump ek gümrük vergileri
donald trump, çin, abd, washington, çin ticaret bakanlığı, nadir toprak elementleri, trump ek gümrük vergileri

Çin’den Trump’a yanıt: 'Gümrük vergisi savaşından korkmuyoruz'

12:54 12.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin-ABD ticaret
Çin-ABD ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Donald Trump yönetiminin Çin ürünlerine yüzde 100’e varan gümrük vergisi planına Çin'den sert tepki geldi. Çin, 'Ticaret savaşı istemiyoruz ama gerekirse karşılık veririz' mesajı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 kasımdan itibaren Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek vergi getirme planı, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini yeniden tırmandırdı.
Çin Ticaret Bakanlığı, Washington’un açıklamasına 'müzakere çağrısıyla' yanıt verdi. Bakanlık resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Sık sık yüksek vergi tehdidine başvurmak doğru değil. ABD ısrar ederse gerekli karşılığı veririz” ifadeleri kullanıldı.

Nadir element krizi büyüyor

Batı basınında yer alan haberlere göre Trump’ın vergi restinin nedeni, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatını sınırlaması.
Elektrikli araçlardan savaş uçaklarına kadar yüzlerce üründe kullanılan bu kritik minerallerin yüzde 70’i Çin’de çıkarılıyor, küresel işlem kapasitesinin yüzde 90’ı da Pekin’in kontrolünde.
Çin, bu mineralleri içeren ürünlerin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirmişti.
Çin'den İngiltere'ye 'altından daha nadir' Ay tozu geldi: Ay, Dünya'dan mı koptu? - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
DÜNYA
Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi
10 Ekim, 18:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала