Çin’den Trump’a yanıt: 'Gümrük vergisi savaşından korkmuyoruz'
Çin’den Trump’a yanıt: 'Gümrük vergisi savaşından korkmuyoruz'
Donald Trump yönetiminin Çin ürünlerine yüzde 100'e varan gümrük vergisi planına Çin'den sert tepki geldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 kasımdan itibaren Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 ek vergi getirme planı, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini yeniden tırmandırdı. Çin Ticaret Bakanlığı, Washington’un açıklamasına 'müzakere çağrısıyla' yanıt verdi. Bakanlık resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Sık sık yüksek vergi tehdidine başvurmak doğru değil. ABD ısrar ederse gerekli karşılığı veririz” ifadeleri kullanıldı.Nadir element krizi büyüyor Batı basınında yer alan haberlere göre Trump’ın vergi restinin nedeni, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatını sınırlaması. Elektrikli araçlardan savaş uçaklarına kadar yüzlerce üründe kullanılan bu kritik minerallerin yüzde 70’i Çin’de çıkarılıyor, küresel işlem kapasitesinin yüzde 90’ı da Pekin’in kontrolünde. Çin, bu mineralleri içeren ürünlerin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirmişti.
