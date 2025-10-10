https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/cinin-maden-hamlesi-avrupa-ekonomisini-tehdit-ediyor-almanya-karara-tepki-gosterdi-1100095744.html

Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi

Çin’in teknoloji için kritik minerallerin ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar Avrupa’da alarm yarattı. Almanya, bu adımı 'büyük endişe kaynağı' olarak... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

Almanya Ekonomi Bakanlığı, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni sınırlamaları hakkında yaptığı açıklamada, 'büyük endişe duyulduğunu' aktardı. Yetkililer, bu adımın Avrupa’nın teknoloji üretim zincirini zora sokabileceğini belirtti. Sözcü, konunun hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde yoğun şekilde tartışıldığını ifade etti. Almanya, yaşanan bu gelişmelerin ardından hammadde tedarikinde Avrupa içi çözümlere yönelmeyi planlıyor.Çin’den lisans şartı hamlesi Pekin yönetimi geçtiğimiz günlerde, nadir toprak elementleri içeren tüm ürünlerin ihracatı için lisans zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu. Uzmanlara göre Çin’in bu adımı, ABD'nin Çinli şirketlerin ABD ve müttefiklerinin ürettiği ileri teknolojiye erişimini yasaklayan politikalarına bir yanıt niteliğinde.AB ortak tavır arayışında Berlin, bu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu ve diğer AB ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor. Bakanlık, “Hedef, Avrupa genelinde koordineli bir yaklaşım geliştirmek” ifadelerini kullandı. Almanya hükümeti ayrıca, maden çıkarımı ve işleme faaliyetlerini yeniden Avrupa’ya taşıyarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

