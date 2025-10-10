Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/cinin-maden-hamlesi-avrupa-ekonomisini-tehdit-ediyor-almanya-karara-tepki-gosterdi-1100095744.html
Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi
Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Çin’in teknoloji için kritik minerallerin ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar Avrupa’da alarm yarattı. Almanya, bu adımı 'büyük endişe kaynağı' olarak... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T18:25+0300
2025-10-10T18:25+0300
dünya
avrupa
çin
almanya
pekin
ab
almanya ekonomi bakanlığı
avrupa komisyonu
nadir toprak elementleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096080585_0:206:1024:782_1920x0_80_0_0_a6b9e832aedae14bcc82a508689726cb.png
Almanya Ekonomi Bakanlığı, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni sınırlamaları hakkında yaptığı açıklamada, 'büyük endişe duyulduğunu' aktardı. Yetkililer, bu adımın Avrupa’nın teknoloji üretim zincirini zora sokabileceğini belirtti. Sözcü, konunun hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde yoğun şekilde tartışıldığını ifade etti. Almanya, yaşanan bu gelişmelerin ardından hammadde tedarikinde Avrupa içi çözümlere yönelmeyi planlıyor.Çin’den lisans şartı hamlesi Pekin yönetimi geçtiğimiz günlerde, nadir toprak elementleri içeren tüm ürünlerin ihracatı için lisans zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu. Uzmanlara göre Çin’in bu adımı, ABD'nin Çinli şirketlerin ABD ve müttefiklerinin ürettiği ileri teknolojiye erişimini yasaklayan politikalarına bir yanıt niteliğinde.AB ortak tavır arayışında Berlin, bu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu ve diğer AB ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor. Bakanlık, “Hedef, Avrupa genelinde koordineli bir yaklaşım geliştirmek” ifadelerini kullandı. Almanya hükümeti ayrıca, maden çıkarımı ve işleme faaliyetlerini yeniden Avrupa’ya taşıyarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html
çin
almanya
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096080585_0:250:1024:1018_1920x0_80_0_0_e4f978761fc78190988ccee16dea821d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, çin, almanya, pekin, ab, almanya ekonomi bakanlığı, avrupa komisyonu, nadir toprak elementleri
avrupa, çin, almanya, pekin, ab, almanya ekonomi bakanlığı, avrupa komisyonu, nadir toprak elementleri

Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi

18:25 10.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin'den İngiltere'ye 'altından daha nadir' Ay tozu geldi: Ay, Dünya'dan mı koptu?
Çin'den İngiltere'ye 'altından daha nadir' Ay tozu geldi: Ay, Dünya'dan mı koptu? - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çin’in teknoloji için kritik minerallerin ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar Avrupa’da alarm yarattı. Almanya, bu adımı 'büyük endişe kaynağı' olarak nitelendirirken, AB içinde ortak bir tepki hazırlanıyor.
Almanya Ekonomi Bakanlığı, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni sınırlamaları hakkında yaptığı açıklamada, 'büyük endişe duyulduğunu' aktardı. Yetkililer, bu adımın Avrupa’nın teknoloji üretim zincirini zora sokabileceğini belirtti. Sözcü, konunun hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde yoğun şekilde tartışıldığını ifade etti. Almanya, yaşanan bu gelişmelerin ardından hammadde tedarikinde Avrupa içi çözümlere yönelmeyi planlıyor.

Çin’den lisans şartı hamlesi

Pekin yönetimi geçtiğimiz günlerde, nadir toprak elementleri içeren tüm ürünlerin ihracatı için lisans zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu. Uzmanlara göre Çin’in bu adımı, ABD'nin Çinli şirketlerin ABD ve müttefiklerinin ürettiği ileri teknolojiye erişimini yasaklayan politikalarına bir yanıt niteliğinde.

AB ortak tavır arayışında

Berlin, bu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu ve diğer AB ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor. Bakanlık, “Hedef, Avrupa genelinde koordineli bir yaklaşım geliştirmek” ifadelerini kullandı. Almanya hükümeti ayrıca, maden çıkarımı ve işleme faaliyetlerini yeniden Avrupa’ya taşıyarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
'Çin pazarı büyümeye devam ediyor, ABD'nin ticaret savaşını kazanma şansı yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
DÜNYA
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladı
Dün, 11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала