https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/cinin-maden-hamlesi-avrupa-ekonomisini-tehdit-ediyor-almanya-karara-tepki-gosterdi-1100095744.html
Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi
Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Çin’in teknoloji için kritik minerallerin ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar Avrupa’da alarm yarattı. Almanya, bu adımı 'büyük endişe kaynağı' olarak... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T18:25+0300
2025-10-10T18:25+0300
2025-10-10T18:25+0300
dünya
avrupa
çin
almanya
pekin
ab
almanya ekonomi bakanlığı
avrupa komisyonu
nadir toprak elementleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096080585_0:206:1024:782_1920x0_80_0_0_a6b9e832aedae14bcc82a508689726cb.png
Almanya Ekonomi Bakanlığı, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni sınırlamaları hakkında yaptığı açıklamada, 'büyük endişe duyulduğunu' aktardı. Yetkililer, bu adımın Avrupa’nın teknoloji üretim zincirini zora sokabileceğini belirtti. Sözcü, konunun hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde yoğun şekilde tartışıldığını ifade etti. Almanya, yaşanan bu gelişmelerin ardından hammadde tedarikinde Avrupa içi çözümlere yönelmeyi planlıyor.Çin’den lisans şartı hamlesi Pekin yönetimi geçtiğimiz günlerde, nadir toprak elementleri içeren tüm ürünlerin ihracatı için lisans zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu. Uzmanlara göre Çin’in bu adımı, ABD'nin Çinli şirketlerin ABD ve müttefiklerinin ürettiği ileri teknolojiye erişimini yasaklayan politikalarına bir yanıt niteliğinde.AB ortak tavır arayışında Berlin, bu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu ve diğer AB ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor. Bakanlık, “Hedef, Avrupa genelinde koordineli bir yaklaşım geliştirmek” ifadelerini kullandı. Almanya hükümeti ayrıca, maden çıkarımı ve işleme faaliyetlerini yeniden Avrupa’ya taşıyarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cin-nadir-toprak-elementlerinin-ihracatini-kisitladi-1100047762.html
çin
almanya
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096080585_0:250:1024:1018_1920x0_80_0_0_e4f978761fc78190988ccee16dea821d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, çin, almanya, pekin, ab, almanya ekonomi bakanlığı, avrupa komisyonu, nadir toprak elementleri
avrupa, çin, almanya, pekin, ab, almanya ekonomi bakanlığı, avrupa komisyonu, nadir toprak elementleri
Çin’in maden hamlesi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor: Almanya karara tepki gösterdi
Çin’in teknoloji için kritik minerallerin ihracatına getirdiği yeni kısıtlamalar Avrupa’da alarm yarattı. Almanya, bu adımı 'büyük endişe kaynağı' olarak nitelendirirken, AB içinde ortak bir tepki hazırlanıyor.
Almanya Ekonomi Bakanlığı, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik yeni sınırlamaları hakkında yaptığı açıklamada, 'büyük endişe duyulduğunu' aktardı. Yetkililer, bu adımın Avrupa’nın teknoloji üretim zincirini zora sokabileceğini belirtti. Sözcü, konunun hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde yoğun şekilde tartışıldığını ifade etti. Almanya, yaşanan bu gelişmelerin ardından hammadde tedarikinde Avrupa içi çözümlere yönelmeyi planlıyor.
Çin’den lisans şartı hamlesi
Pekin yönetimi geçtiğimiz günlerde, nadir toprak elementleri içeren tüm ürünlerin ihracatı için lisans zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu. Uzmanlara göre Çin’in bu adımı, ABD'nin Çinli şirketlerin ABD ve müttefiklerinin ürettiği ileri teknolojiye erişimini yasaklayan politikalarına bir yanıt niteliğinde.
AB ortak tavır arayışında
Berlin, bu gelişmelerin ardından Avrupa Komisyonu ve diğer AB ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor. Bakanlık, “Hedef, Avrupa genelinde koordineli bir yaklaşım geliştirmek” ifadelerini kullandı. Almanya hükümeti ayrıca, maden çıkarımı ve işleme faaliyetlerini yeniden Avrupa’ya taşıyarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.