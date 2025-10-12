Türkiye
Çin'den Kuzey Kore mesajı: Stratejik iş birliği güçlenecek
Çin’den Kuzey Kore mesajı: Stratejik iş birliği güçlenecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a gönderdiği mesajda iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda stratejik iş birliğini... 12.10.2025
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
pekin
pyongyang
çin
stratejik ortaklık
kuzey kore
kim jong-un
Çin ile Kuzey Kore arasında diplomatik temaslar yeniden ivme kazandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a gönderdiği mektupta iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin genişletileceğini aktardı. Mesajda, iki ülkenin 'iyi komşu ve dost' olduğu vurgulandı. Şi, Kim ile eylül ayında Çin’de yapılan görüşmeye atıfta bulunarak iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için ortak bir plan hazırlandığını ifade etti.Bölgesel mesaj Açıklamada, Çin ile Kuzey Kore’nin uluslararası ve bölgesel konularda iş birliği içinde hareket edeceği belirtildi. Öte yandan Pyongyang’da diplomasi trafiği sürüyor. Kuzey Kore, hafta sonu Endonezya Dışişleri Bakanı’nı ağırladı. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği ele alındı, iki ülke arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.
pekin
pyongyang
çin
kuzey kore
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a gönderdiği mesajda iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda stratejik iş birliğini artıracağını belirtti. Pekin, Pyongyang ile 'yakın koordinasyon' vurgusu yaparak iş birliğinin süreceği mesajını verdi.
Çin ile Kuzey Kore arasında diplomatik temaslar yeniden ivme kazandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a gönderdiği mektupta iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin genişletileceğini aktardı.
Mesajda, iki ülkenin 'iyi komşu ve dost' olduğu vurgulandı. Şi, Kim ile eylül ayında Çin’de yapılan görüşmeye atıfta bulunarak iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için ortak bir plan hazırlandığını ifade etti.

Bölgesel mesaj

Açıklamada, Çin ile Kuzey Kore’nin uluslararası ve bölgesel konularda iş birliği içinde hareket edeceği belirtildi.
Öte yandan Pyongyang’da diplomasi trafiği sürüyor. Kuzey Kore, hafta sonu Endonezya Dışişleri Bakanı’nı ağırladı. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği ele alındı, iki ülke arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.
