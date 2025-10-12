https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/cinden-kuzey-kore-mesaji-stratejik-is-birligi-guclenecek-1100123736.html

Çin’den Kuzey Kore mesajı: Stratejik iş birliği güçlenecek

Çin’den Kuzey Kore mesajı: Stratejik iş birliği güçlenecek

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a gönderdiği mesajda iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda stratejik iş birliğini... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T15:58+0300

2025-10-12T15:58+0300

2025-10-12T15:58+0300

dünya

çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

pekin

pyongyang

çin

stratejik ortaklık

kuzey kore

kim jong-un

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103335/16/1033351684_0:216:2000:1341_1920x0_80_0_0_99f8746aa9ade93bb4c373a21695cd09.jpg

Çin ile Kuzey Kore arasında diplomatik temaslar yeniden ivme kazandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a gönderdiği mektupta iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin genişletileceğini aktardı. Mesajda, iki ülkenin 'iyi komşu ve dost' olduğu vurgulandı. Şi, Kim ile eylül ayında Çin’de yapılan görüşmeye atıfta bulunarak iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için ortak bir plan hazırlandığını ifade etti.Bölgesel mesaj Açıklamada, Çin ile Kuzey Kore’nin uluslararası ve bölgesel konularda iş birliği içinde hareket edeceği belirtildi. Öte yandan Pyongyang’da diplomasi trafiği sürüyor. Kuzey Kore, hafta sonu Endonezya Dışişleri Bakanı’nı ağırladı. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği ele alındı, iki ülke arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cinden-abd-ve-kanadaya-yaptirim-14-sirket-guvenilmez-varlik-listesine-alindi-1100059242.html

pekin

pyongyang

çin

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, pekin, pyongyang, çin, stratejik ortaklık, kuzey kore, kim jong-un