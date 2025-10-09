https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/cinden-abd-ve-kanadaya-yaptirim-14-sirket-guvenilmez-varlik-listesine-alindi-1100059242.html
Çin’den ABD ve Kanada’ya yaptırım: 14 şirket 'güvenilmez varlık' listesine alındı
Çin, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD ve Kanada’dan 14 şirket ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurdu. “Güvenilmez varlık” listesine alınan firmalar arasında Dedrone by Axon, DZYNE Technologies ve TechInsights da yer aldı.
Çin, ulusal güvenlik ve kalkınma çıkarlarına zarar verdikleri gerekçesiyle ABD ve Kanada’dan 14 şirket ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı.Listede ABD’li ve Kanadalı teknoloji firmaları varÇin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında dron savar teknolojileri sağlayıcısı ABD merkezli Dedrone by Axon ve DZYNE Technologies, Kanada merkezli çip sektörü analiz firması TechInsights ve Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’nun da bulunduğu 14 kuruluşun “güvenilmez varlık” listesine alındığı bildirildi.Açıklamada, söz konusu kuruluşların Tayvan ile askeri-teknik işbirliği yaptıkları, Çin’i karalayan açıklamalarda bulundukları ve yabancı ülkelerin Çinli şirketlere baskı uygulamasına yardımcı oldukları ifade edildi.Bakanlık, bu kuruluşların Çin’de yatırım yapmasının, ticaret yürütmesinin ve Çinli kişi ve şirketlerle işbirliği kurmasının yasaklandığını belirtti. Ayrıca, veri transferi ve hassas bilgi paylaşımının da engellendiği açıklandı.TechInsights, Huawei çip analizleriyle gündeme gelmiştiYaptırım uygulanan şirketlerden TechInsights, bu yılın başında Huawei’in Ascend 910 serisi çiplerine ilişkin ayrıntılı teknik analizler yayımlamıştı. Washington yönetimi, bu analizlerin ardından Ascend çiplerinin dünya genelinde kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayacağını duyurmuştu.Çin, 25 Eylül’de de Tayvan ile askeri işbirliği yaptığı gerekçesiyle Saronic Technologies, Aerkomm, Oceaneering International, Huntington Ingalls Industries, Planate ve Global Dimensions adlı 6 ABD’li şirketi “güvenilmez varlık” listesine eklemişti.
Çin, ulusal güvenlik ve kalkınma çıkarlarına zarar verdikleri gerekçesiyle ABD ve Kanada’dan 14 şirket ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Listede ABD’li ve Kanadalı teknoloji firmaları var
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında dron savar teknolojileri sağlayıcısı ABD merkezli Dedrone by Axon ve DZYNE Technologies, Kanada merkezli çip sektörü analiz firması TechInsights ve Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’nun da bulunduğu 14 kuruluşun “güvenilmez varlık” listesine alındığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu kuruluşların Tayvan ile askeri-teknik işbirliği yaptıkları, Çin’i karalayan açıklamalarda bulundukları ve yabancı ülkelerin Çinli şirketlere baskı uygulamasına yardımcı oldukları ifade edildi.
Bakanlık, bu kuruluşların Çin’de yatırım yapmasının, ticaret yürütmesinin ve Çinli kişi ve şirketlerle işbirliği kurmasının yasaklandığını belirtti. Ayrıca, veri transferi ve hassas bilgi paylaşımının da engellendiği açıklandı.
TechInsights, Huawei çip analizleriyle gündeme gelmişti
Yaptırım uygulanan şirketlerden TechInsights, bu yılın başında Huawei’in Ascend 910 serisi çiplerine ilişkin ayrıntılı teknik analizler yayımlamıştı. Washington yönetimi, bu analizlerin ardından Ascend çiplerinin dünya genelinde kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayacağını duyurmuştu.
Çin, 25 Eylül’de de Tayvan ile askeri işbirliği yaptığı gerekçesiyle Saronic Technologies, Aerkomm, Oceaneering International, Huntington Ingalls Industries, Planate ve Global Dimensions adlı 6 ABD’li şirketi “güvenilmez varlık” listesine eklemişti.