https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/btk-duyurdu-turkiye-telefonda-en-cok-gorusen-ulke-oldu-1100123403.html

BTK duyurdu: Türkiye, telefonda en çok görüşen ülke oldu

BTK duyurdu: Türkiye, telefonda en çok görüşen ülke oldu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil iletişimde Avrupa’nın zirvesinde yer aldığını açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-12T15:33+0300

2025-10-12T15:33+0300

2025-10-12T15:33+0300

türki̇ye

türkiye

btk

telefon

telefon görüşmesi

telefon numarası

telefon dinleme

telefon hattı

akıllı telefon

telefon operatörleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1bbc594e080f33e2ad0ae0e803cfa16.jpg

BTK’nın 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, yılın ilk yarısında sabit ve mobil hatlardan toplam 81.8 milyar dakika konuşma yapıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu süre kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor. Türkiye, 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında cep telefonuyla en fazla konuşan ülke oldu” ifadelerini kullandı.2025’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de mobil abone sayısı 96.5 milyona, sabit hat abonesi ise 8.8 milyona ulaştı. Mobil trafiğin önceki döneme göre yüzde 8.8, sabit trafiğin ise yüzde 5.8 arttığını belirten Bakan Uraloğlu, konuşmaların yüzde 95.8’inin mobil hatlar üzerinden yapıldığını ifade etti.Genişbant internet kullanıcı sayısının da arttığını belirten Uraloğlu, toplam 97.4 milyon genişbant abonesine ulaşıldığını açıkladı. Bunun 20.7 milyonu sabit, 76.6 milyonu mobil abonelerden oluşuyor.Yıllık bazda internet abone sayısında yüzde 1.9 artış kaydedilirken, en yüksek artış kablosuz telsiz internet (yüzde 36.6) ve eve kadar fiber (yüzde 24) aboneliklerinde görüldü. Fiber altyapı uzunluğu da bir yılda 577 binden 637 bin kilometreye çıkarak yüzde 10.6 büyüdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/arastirma-tuvalette-telefon-kullanmak-hemoroid-riskini-yuzde-46-artiriyor-1099097727.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, btk, telefon, telefon görüşmesi, telefon numarası, telefon dinleme, telefon hattı, akıllı telefon, telefon operatörleri, sabit telefon