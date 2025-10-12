https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/btk-duyurdu-turkiye-telefonda-en-cok-gorusen-ulke-oldu-1100123403.html
BTK duyurdu: Türkiye, telefonda en çok görüşen ülke oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil iletişimde Avrupa’nın zirvesinde yer aldığını açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T15:33+0300
2025-10-12T15:33+0300
2025-10-12T15:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1bbc594e080f33e2ad0ae0e803cfa16.jpg
BTK’nın 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, yılın ilk yarısında sabit ve mobil hatlardan toplam 81.8 milyar dakika konuşma yapıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu süre kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor. Türkiye, 493 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında cep telefonuyla en fazla konuşan ülke oldu” ifadelerini kullandı.2025’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de mobil abone sayısı 96.5 milyona, sabit hat abonesi ise 8.8 milyona ulaştı. Mobil trafiğin önceki döneme göre yüzde 8.8, sabit trafiğin ise yüzde 5.8 arttığını belirten Bakan Uraloğlu, konuşmaların yüzde 95.8’inin mobil hatlar üzerinden yapıldığını ifade etti.Genişbant internet kullanıcı sayısının da arttığını belirten Uraloğlu, toplam 97.4 milyon genişbant abonesine ulaşıldığını açıkladı. Bunun 20.7 milyonu sabit, 76.6 milyonu mobil abonelerden oluşuyor.Yıllık bazda internet abone sayısında yüzde 1.9 artış kaydedilirken, en yüksek artış kablosuz telsiz internet (yüzde 36.6) ve eve kadar fiber (yüzde 24) aboneliklerinde görüldü. Fiber altyapı uzunluğu da bir yılda 577 binden 637 bin kilometreye çıkarak yüzde 10.6 büyüdü.
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4ebf01c49dc3e8c15be5e4db84bc386b.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil iletişimde Avrupa’nın zirvesinde yer aldığını açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2025 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, Türkiye’de mobil ve sabit hatlardan toplam 81.8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi.
