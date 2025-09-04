https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/arastirma-tuvalette-telefon-kullanmak-hemoroid-riskini-yuzde-46-artiriyor-1099097727.html
Araştırma: Tuvalette telefon kullanmak hemoroid riskini yüzde 46 artırıyor
Araştırma: Tuvalette telefon kullanmak hemoroid riskini yüzde 46 artırıyor
Yeni bir araştırmaya göre tuvalette telefon kullanmak hemoroid riskini yüzde 46 artırıyor. Uzmanlar, tuvalet süresini 3-5 dakika ile sınırlandırmayı tavsiye ediyor.
SON HABERLER
Tuvalette telefon kullanmak artık sadece hijyen sorunu değil, ciddi bir sağlık riski olarak da değerlendiriliyor. Harvard Tıp Fakültesi ve Massachusetts General Hospital’dan uzmanların da katkıda bulunduğu yeni bir araştırma, tuvalette akıllı telefonla vakit geçirmenin hemoroid (basur) riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.
PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmada, kolonoskopi taraması için başvuran 125 yetişkinin tuvalet alışkanlıkları incelendi. Katılımcıların yüzde 66’sı tuvalette düzenli olarak telefon kullandığını belirtirken, bu grubun hemoroid geliştirme olasılığının yüzde 46 daha yüksek olduğu belirlendi.
Hemoroid oluşumunu tetikliyor
Araştırmaya göre, telefonsuz tuvalete girenlerin yalnızca yüzde 7'si beş dakikadan fazla otururken, telefon kullananların yüzde 37'si bu süreyi aşıyor. Uzmanlar, tuvalet oturağında uzun süre kalmanın rektum bölgesindeki damarlara baskı uygulayarak kanın göllenmesine yol açtığını bunun da hemoroid oluşumunu tetiklediğini vurguladı.
Gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha, “Akıllı telefon uygulamaları insanları zaman algısını kaybetmeye yönlendiriyor. Tuvalette geçirilen sürenin uzaması da hemoroid riskini artırıyor” dedi.
Uzmanlar, tuvalet süresini 3 ila 5 dakika ile sınırlandırmanın en sağlıklı yöntem olduğunu söylüyor. Ayrıca, telefonu banyoya sokmamak ya da süreyi kontrol altında tutmak için zamanlayıcı kullanmak da öneriler arasında.