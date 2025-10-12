https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/ahmet-hakan-nobeliniz-batsin-1100116058.html

Ahmet Hakan: Nobel’iniz batsın

Ahmet Hakan: Nobel’iniz batsın

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Nobel ödüllerini ele aldı.

Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Hakan, hafta içinde verilen Nobel ödüllerini bugünkü köşe yazısında ele aldı. "Nobel’iniz batsın" adlı yazısında Hakan şu değerlendirmeyi yaptı:"Ödüllük soru şudur: Dünyanın her yerinde savaşları bitirmek isteyen Trump, bir tek nereyle savaşmak istiyor?" diyen Ahmet Hakan, "Venezuela’yla. Şu işe bakın hele: Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a layık görmüyorlar ama Trump’ın en savaşçı, en militer, en barış karşıtı olduğu bir gündeme veriyorlar. Bu Nobel’cilerin barışçılığı, işte böyle bir barışçılıktır" ifadelerini kullandı.

