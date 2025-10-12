Türkiye
Ahmet Hakan: Nobel’iniz batsın
Ahmet Hakan: Nobel’iniz batsın
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Nobel ödüllerini ele aldı. Hakan "Nobel'iniz batsın" adlı yazısında "Dünyanın her yerinde savaşları bitirmek isteyen Trump, bir tek nereyle savaşmak istiyor?" dedi.
Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Hakan, hafta içinde verilen Nobel ödüllerini bugünkü köşe yazısında ele aldı. "Nobel’iniz batsın" adlı yazısında Hakan şu değerlendirmeyi yaptı:"Ödüllük soru şudur: Dünyanın her yerinde savaşları bitirmek isteyen Trump, bir tek nereyle savaşmak istiyor?" diyen Ahmet Hakan, "Venezuela’yla. Şu işe bakın hele: Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a layık görmüyorlar ama Trump’ın en savaşçı, en militer, en barış karşıtı olduğu bir gündeme veriyorlar. Bu Nobel’cilerin barışçılığı, işte böyle bir barışçılıktır" ifadelerini kullandı.
ahmet hakan, maria corina machado, venezuela, amerika, nobel, nobel barış ödülü
ahmet hakan, maria corina machado, venezuela, amerika, nobel, nobel barış ödülü

Ahmet Hakan: Nobel’iniz batsın

11:11 12.10.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Nobel ödüllerini ele aldı. Hakan "Nobel’iniz batsın" adlı yazısında "Dünyanın her yerinde savaşları bitirmek isteyen Trump, bir tek nereyle savaşmak istiyor?" dedi.
Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Hakan, hafta içinde verilen Nobel ödüllerini bugünkü köşe yazısında ele aldı. "Nobel’iniz batsın" adlı yazısında Hakan şu değerlendirmeyi yaptı:

NOBEL Barış Ödülü’nü Venezuela’nın önde gelen muhalif liderlerinden Maria Corina Machado’ya verdiler. Evet, Maria Corina Machado gerçekten de muhalif biri. Venezuela hükümetine muhalefet ediyor.

Ama şöyle bir muhalif: Amerika’nın ülkesine müdahale etmesini istiyor. Siyonizme aşık. “Kurtar bizi Amerika” diye Amerikan askerinin ülkesine girmesini istiyor. Sürekli İsrail’e selam çakmayı ihmal etmiyor. Soykırımcı Netanyahu’ya hayran. İsrail’den bile ülkesine müdahale etmesini talep ediyor. Ödülünü Trump’a ithaf ederek “hadi gönder ordunu” mesajı veriyor.

"Ödüllük soru şudur: Dünyanın her yerinde savaşları bitirmek isteyen Trump, bir tek nereyle savaşmak istiyor?" diyen Ahmet Hakan, "Venezuela’yla. Şu işe bakın hele: Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a layık görmüyorlar ama Trump’ın en savaşçı, en militer, en barış karşıtı olduğu bir gündeme veriyorlar. Bu Nobel’cilerin barışçılığı, işte böyle bir barışçılıktır" ifadelerini kullandı.
