AFAD, Gazze’ye ulaşan destek rakamlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili son verileri paylaştı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100124490_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a103554f0d83d80ba77f495905fa94a1.jpg
AFAD, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edildiğini duyurdu.Açıklamada, Türkiye’nin Gazze halkına yönelik desteğinin devam ettiği vurgulanarak, yardım malzemelerinin gıda, sağlık ekipmanları, barınma ve temizlik ürünlerinden oluştuğu ifade edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili son verileri paylaştı.
AFAD, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Türkiye’nin Gazze halkına yönelik desteğinin devam ettiği vurgulanarak, yardım malzemelerinin gıda, sağlık ekipmanları, barınma ve temizlik ürünlerinden oluştuğu ifade edildi.