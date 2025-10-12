Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
AFAD, Gazze’ye ulaşan destek rakamlarını açıkladı
AFAD, Gazze’ye ulaşan destek rakamlarını açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili son verileri paylaştı. 12.10.2025, Sputnik Türkiye
AFAD, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edildiğini duyurdu.Açıklamada, Türkiye’nin Gazze halkına yönelik desteğinin devam ettiği vurgulanarak, yardım malzemelerinin gıda, sağlık ekipmanları, barınma ve temizlik ürünlerinden oluştuğu ifade edildi.
gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
21:32 12.10.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarıyla ilgili son verileri paylaştı.
AFAD, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi sevk edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Türkiye’nin Gazze halkına yönelik desteğinin devam ettiği vurgulanarak, yardım malzemelerinin gıda, sağlık ekipmanları, barınma ve temizlik ürünlerinden oluştuğu ifade edildi.
