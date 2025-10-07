https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/trumpin-ulusal-muhafiz-karari-abdde-krize-donustu-anayasal-sinirlari-asiyor-1099978016.html

Trump'ın Ulusal Muhafız kararı ABD'de 'krize' dönüştü: 'Anayasal sınırları aşıyor'

Trump’ın Ulusal Muhafız kararı ABD’de 'krize' dönüştü: 'Anayasal sınırları aşıyor'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Chicago ve Portland başta olmak üzere bazı büyük şehirlere Ulusal Muhafız konuşlandırma girişimi, eyalet yönetimleriyle arasında... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta başında düzenlenen güvenlik toplantısında açıkladığı Demokrat Partili valiler tarafından yönetilen şehirlerde Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırma planı, ülkede yeni bir anayasal krizi tetikledi. Trump, “artan suç oranları ve göçmen protestoları” gerekçesiyle Şikago ve Portland başta olmak üzere bazı şehirlerde askeri birliklerin görevlendirilmesini savunuyor. Ancak eyalet yönetimleri bu adımı “yetki aşımı” ve “siyasi misilleme” olarak görüyor.Trump son aylarda Ulusal Muhafızların kontrolünü birkaç kez doğrudan üstlenmeye çalıştı. Haziran ayında, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un itirazına rağmen, Los Angeles’taki göçmenlik protestolarına müdahale için Kaliforniya Ulusal Muhafızlarını görevlendirdi. Federal mahkemelerden biri bu kararı yasa dışı buldu, ancak temyiz sürecinde Trump lehine karar verildi.Bu yaz ise Washington DC’ye yüzlerce Ulusal Muhafız konuşlandırıldı. Trump, gerekçe olarak evsizlik ve suç oranlarındaki artışı gösterdi.Son olarak Şikago’daki göçmen protestolarının ardından 300 askerin görevlendirilmesini onayladı.Illinois ve Şikago’dan Trump’a dava: 'Bu bir işgal'Illinois Eyaleti ve Şikago kenti, Trump yönetiminin yüzlerce Ulusal Muhafızı Şikago sokaklarına konuşlandırma kararına karşı dava açtı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:Illinois Valisi JB Pritzker, Trump’ın kararını “eyaletin egemenliğini ihlal eden bir işgal” olarak nitelendirdi. Davada, Trump’ın yanı sıra ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de sanık olarak yer alıyor.Amerikan basını, gelişmeyi “federal hükümet ile Demokrat eyalet yönetimleri arasındaki gerilimin yeni bir örneği” olarak değerlendirdi.Uzmanlara göre Illinois’in açtığı dava, yalnızca eyalet özerkliği açısından değil, ABD’de sivil-asker ilişkilerinin geleceği bakımından da kritik bir örnek oluşturabilir. Bazı hukukçular, davanın Yüksek Mahkeme’ye taşınması halinde başkanın iç güvenlik konularında orduyu kullanma sınırlarını yeniden tanımlayabileceğini belirtiyor.Portland kararı tartışmayı alevlendirdiTrump’ın Oregon eyaletindeki protestoları bastırmak için Ulusal Muhafız göndermesi de mahkeme engeline takıldı. Trump tarafından atanan federal yargıç Karin Immergut, “Bu ülke anayasal hukukla yönetiliyor, sıkıyönetimle değil” diyerek talimatı durdurdu. Karar, başkanın eyaletler üzerindeki askeri yetkilerinin sınırları konusunda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Trump hangi yasal dayanağa güveniyor?Trump, Ulusal Muhafız birliklerini federal otorite altına alma yetkisini, ABD Askeri Kanunu’nun 10. maddesi 12406. bölümüne dayandırıyor. Bu madde, ülke “isyana ya da dış saldırıya uğradığında” başkana belirli eyaletlerin Ulusal Muhafızlarını federal hizmete çağırma yetkisi veriyor.Trump, bu maddeyi daha önce göçmen karşıtı operasyonlarda da kullanmış, 2 bin askeri ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) operasyonlarını desteklemek üzere görevlendirmişti.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili, “Başkanın bu konuda açık ve yasal yetkisi var, mahkemelerde kazanacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

