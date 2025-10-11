https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/vucic-sirbistani-ab-uyeliginden-uzaklastiran-temel-neden-rusyaya-yaptirim-uygulamamasi-1100106531.html
Vucic: Sırbistan'ı AB üyeliğinden uzaklaştıran temel neden Rusya’ya yaptırım uygulamaması
Vucic: Sırbistan'ı AB üyeliğinden uzaklaştıran temel neden Rusya'ya yaptırım uygulamaması
11.10.2025
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Informer gazetesine verdiği demeçte Sırbistan’ı AB üyeliğinden uzaklaştıran ve Avrupa entegrasyonunu yavaşlatan ana nedenin Belgrad’ın Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaktan kaçınması olduğunu söyledi.Vucic, “Sırbistan’ın AB üyeliğine pek yakın olmamasının tek nedeni bu. Yoksa bu yolun sonuna çoktan varmış olurduk. Çünkü farklı bir politika izledik, askeri tarafsızlığı koruduk, Rusya’ya, uluslararası hukuka, BM Şartı’na karşı dürüst olduk ve Rusya’nın doğal çıkarlarını ihlal etmedik” ifadelerini kullandı.Eski AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in kendisinden defalarca Rusya ile hava seferlerini (Moskova, St. Petersburg, Kazan ve Soçi) doğrudan durdurmasını talep ettiğini belirten Sırp lider, şöyle devam etti:Sırbistan, Batı Balkanlar'daki en önemli aday ülkelerden biri olarak, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini 2014'ten beri yürütüyor. Ancak süreç, siyasi engeller, reform eksiklikleri ve dış politika uyumsuzlukları gibi nedenlerle yavaş ilerliyor.
