Uzmanlar, 'Sonbahar Yüzü' alarmına geçti: Cilt bariyeriniz çökmek üzere olabilir
Soğuyan hava, düşen nem oranı ve ısıtma sistemleriyle birlikte ciltte gerginlik, kuruluk ve kaşıntı artıyor. Uzmanlara göre bu belirtiler “sonbahar yüzü” olarak bilinen mevsimsel cilt bariyeri hasarının habercisi. Dermatologlar, cilt bariyerini korumanın yollarını ve doğru bakım rutinini anlattı.
Havanın soğuması, nem oranının düşmesi ve iç mekanlarda kullanılan merkezi ısıtma sistemleri, cildin doğal nem dengesini bozuyor. Uzmanlar bu durumu “sonbahar yüzü” olarak adlandırıyor.
The British Skin Foundation sözcüsü Dr. Derrick Phillips, bu mevsimsel değişimin cilt bariyerinde meydana gelen hasardan kaynaklandığını belirterek, “Cilt bariyerinin görevi dış etkenleri engellemek ve nemi içeride tutmaktır. Bariyer zayıfladığında cilt kurur, tahriş olur ve iltihaplanır” ifadelerini kullandı.
Sonbaharda cilt neden daha kuru hale geliyor?
Sonbaharda havadaki nem azalırken, radyatör ve ısıtma sistemleri ortamı daha da kurutuyor. Dr. Phillips, “Radyatöre çok yakın oturmayın. Isı, ciltteki nemi buharlaştırarak hassasiyeti artırır” uyarısında bulundu.
Uzmanlar ayrıca, nem oranını artırmak için nemlendirici cihazlar kullanmayı ve uzun, sıcak duşlardan kaçınmayı tavsiye ediyor. Çünkü sıcak su, cildin koruyucu yağ tabakasını ortadan kaldırarak bariyer hasarını hızlandırıyor.
Cilt bariyerine zarar veren hatalar
Sert temizleyiciler, aşırı peeling, retinol ve asit içeren ürünlerin yanlış kullanımı gibi alışkanlıklar da cilt bariyerini zayıflatıyor.
Dr. Phillips, bu durumu şöyle açıklıyor: “Cilt bariyerini tuğla duvar gibi düşünün; lipitler ve yağ asitleri bu duvarı bir arada tutan harçtır. Harç bozulduğunda duvar çatlar ve görevini yapamaz.”
Stres, yaşlanma, egzama, rozasea gibi rahatsızlıklar ve diyabet de bu hasarı artırabiliyor.
Belirtiler: Cilt bariyeriniz zarar gördüyse…
Eğer cildinizde batma, kaşıntı, kızarıklık, pul pul dökülme veya gerginlik varsa bu, bariyerin çökmekte olduğunun işareti. Uzmanlara göre bu belirtiler uzun süre devam ederse, kronik iltihaplanmalar ve kalıcı cilt sorunları gelişebilir.
Cilt bariyerini onarmanın 3 altın kuralı
Dermatologlara göre sonbaharda cilt bariyerini onarmak için bakım rutini sadeleştirilmeli. Dr. Phillips, temel üç adımı şöyle sıralıyor:
1.Nazik bir temizleyici
2.Besleyici bir nemlendirici
3.Geniş spektrumlu güneş koruyucu
Cilt bariyerinin onarımının genellikle 6-8 hafta sürdüğünü belirten uzmanlar, bu süreçte sabırlı olunması gerektiğini vurguluyor.
Doğru ürün seçimi hayat kurtarır
Dr. Phillips’e göre sonbahar aylarında yağ bazlı temizleyiciler tercih edilmeli. Bu ürünler cildi kurutmadan temizler ve nemi hapseder.
Ayrıca seramid, gliserin, hyaluronik asit ve yağ asitleri içeren formüller, cildin doğal lipit dengesini yeniden kurmasına yardımcı olur.
Hasarlı ciltler için yapılacaklar listesi
Cildinizde yanma, kaşıntı veya pul pul dökülme varsa;
Sabunsuz, nazik temizleyiciler kullanın.
Parfümsüz nemlendiriciler tercih edin.
Güneş koruyucuyu ihmal etmeyin.
Belirtiler devam ederse bir dermatoloğa başvurun. Bazı durumlarda topikal steroid veya antibiyotikli kremler gerekebilir.
Uzmanlardan son uyarı
Dr. Phillips, “Cilt bariyerine zarar vermek çok kolay, onarmak ise zaman alır. Mevsim geçişlerinde cilt bakımı basit ama doğru olmalıdır” diyerek sonbahar döneminde aşırı kozmetik kullanımından kaçınılması gerektiğini hatırlattı.