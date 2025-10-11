https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/uzmanlar-sonbahar-yuzu-alarmina-gecti-cilt-bariyeriniz-cokmek-uzere-olabilir-1100104013.html

Uzmanlar, 'Sonbahar Yüzü' alarmına geçti: Cilt bariyeriniz çökmek üzere olabilir

Uzmanlar, 'Sonbahar Yüzü' alarmına geçti: Cilt bariyeriniz çökmek üzere olabilir

Sputnik Türkiye

Soğuyan hava, düşen nem oranı ve ısıtma sistemleriyle birlikte ciltte gerginlik, kuruluk ve kaşıntı artıyor. Uzmanlara göre bu belirtiler “sonbahar yüzü”... 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T10:52+0300

2025-10-11T10:52+0300

2025-10-11T10:52+0300

sağlik

güneş

cilt

cilt bakımı

cilt serumu

hassas cilt

kızarıklık

gül hastalığı (roza)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1b/1067577213_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c65f4c8983261f727564265f7f9ac7e0.jpg

Havanın soğuması, nem oranının düşmesi ve iç mekanlarda kullanılan merkezi ısıtma sistemleri, cildin doğal nem dengesini bozuyor. Uzmanlar bu durumu “sonbahar yüzü” olarak adlandırıyor.The British Skin Foundation sözcüsü Dr. Derrick Phillips, bu mevsimsel değişimin cilt bariyerinde meydana gelen hasardan kaynaklandığını belirterek, “Cilt bariyerinin görevi dış etkenleri engellemek ve nemi içeride tutmaktır. Bariyer zayıfladığında cilt kurur, tahriş olur ve iltihaplanır” ifadelerini kullandı.Sonbaharda cilt neden daha kuru hale geliyor?Sonbaharda havadaki nem azalırken, radyatör ve ısıtma sistemleri ortamı daha da kurutuyor. Dr. Phillips, “Radyatöre çok yakın oturmayın. Isı, ciltteki nemi buharlaştırarak hassasiyeti artırır” uyarısında bulundu.Uzmanlar ayrıca, nem oranını artırmak için nemlendirici cihazlar kullanmayı ve uzun, sıcak duşlardan kaçınmayı tavsiye ediyor. Çünkü sıcak su, cildin koruyucu yağ tabakasını ortadan kaldırarak bariyer hasarını hızlandırıyor.Cilt bariyerine zarar veren hatalarSert temizleyiciler, aşırı peeling, retinol ve asit içeren ürünlerin yanlış kullanımı gibi alışkanlıklar da cilt bariyerini zayıflatıyor.Dr. Phillips, bu durumu şöyle açıklıyor: “Cilt bariyerini tuğla duvar gibi düşünün; lipitler ve yağ asitleri bu duvarı bir arada tutan harçtır. Harç bozulduğunda duvar çatlar ve görevini yapamaz.”Stres, yaşlanma, egzama, rozasea gibi rahatsızlıklar ve diyabet de bu hasarı artırabiliyor.Belirtiler: Cilt bariyeriniz zarar gördüyse…Eğer cildinizde batma, kaşıntı, kızarıklık, pul pul dökülme veya gerginlik varsa bu, bariyerin çökmekte olduğunun işareti. Uzmanlara göre bu belirtiler uzun süre devam ederse, kronik iltihaplanmalar ve kalıcı cilt sorunları gelişebilir.Cilt bariyerini onarmanın 3 altın kuralıDermatologlara göre sonbaharda cilt bariyerini onarmak için bakım rutini sadeleştirilmeli. Dr. Phillips, temel üç adımı şöyle sıralıyor:Doğru ürün seçimi hayat kurtarırDr. Phillips’e göre sonbahar aylarında yağ bazlı temizleyiciler tercih edilmeli. Bu ürünler cildi kurutmadan temizler ve nemi hapseder.Ayrıca seramid, gliserin, hyaluronik asit ve yağ asitleri içeren formüller, cildin doğal lipit dengesini yeniden kurmasına yardımcı olur.Hasarlı ciltler için yapılacaklar listesiCildinizde yanma, kaşıntı veya pul pul dökülme varsa;Belirtiler devam ederse bir dermatoloğa başvurun. Bazı durumlarda topikal steroid veya antibiyotikli kremler gerekebilir.Uzmanlardan son uyarıDr. Phillips, “Cilt bariyerine zarar vermek çok kolay, onarmak ise zaman alır. Mevsim geçişlerinde cilt bakımı basit ama doğru olmalıdır” diyerek sonbahar döneminde aşırı kozmetik kullanımından kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kahverengi-kokarca-istilasi-buyuyor-tum-turkiyeye-yayilabilir--kapi-pencere-acamiyoruz-bir-anda-1100103282.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneş, cilt, cilt bakımı, cilt serumu, hassas cilt, kızarıklık, gül hastalığı (roza)