https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/turkiye-ile-suriye-arasinda-guvenlik-konulu-toplanti-yarin-ankarada-yapilacak-1100107198.html
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik konulu toplantı yarın Ankara'da yapılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantı yarın başkentte düzenlenecek. 11.10.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında yarın yapılacak toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, iki ülke arasında yapılacak, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılacağı bildirildi.
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında yarın yapılacak toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, iki ülke arasında yapılacak, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılacağı bildirildi.