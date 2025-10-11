Türkiye
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik konulu toplantı yarın Ankara'da yapılacak
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik konulu toplantı yarın Ankara'da yapılacak
Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantı yarın başkentte düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında yarın yapılacak toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, iki ülke arasında yapılacak, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılacağı bildirildi.
hakan fidan, yaşar güler, i̇brahim kalın, suriye, ankara, dışişleri bakanlığı, milli savunma bakanı, milli i̇stihbarat teşkilatı, türkiye
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik konulu toplantı yarın Ankara'da yapılacak

16:43 11.10.2025
© AA / ArşivTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantı yarın başkentte düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında yarın yapılacak toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, iki ülke arasında yapılacak, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılacağı bildirildi.
