Türkiye, Bulgaristan deplasmanında: Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Millî Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda bugün Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ile Exxen’den canlı yayınlanacak. İşte detaylar ve muhtemel 11’ler.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda üçüncü sınavına Bulgaristan deplasmanında çıkıyor. Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?Bulgaristan'ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 11 Ekim Cumartesi saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ile Exxen ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho hakem olarak görev alacak. Godinho’nun yardımcıları Rui Teixeira ve Pedro Almeida olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira, VAR’da ise André Narciso görev yapacak.E Grubu’nda 6 puanla lider konumda bulunan İspanya, aynı saatte Gürcistan’ı konuk edecek. Türkiye ise iki maçta bir galibiyet, bir mağlubiyetle 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bulgaristan ise puansız olarak grubun son basamağında bulunuyor.Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk maçta Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenmiş, ardından Konya’da İspanya’ya 6-0 mağlup olmuştu. Bulgaristan ise hem İspanya’ya hem Gürcistan’a 3-0’lık skorlarla kaybetti.Tek eksik: Barış Alper YılmazMilli Takımda Bulgaristan maçı öncesi tek eksik Barış Alper Yılmaz. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören genç futbolcu, cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek.Türkiye’nin muhtemel 11’i:Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Can UzunE Grubu puan durumu:Türkiye, gruptaki dördüncü maçında 14 Ekim Salı günü Kocaeli’de Gürcistan’ı konuk edecek.

