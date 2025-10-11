Trump’tan Pentagon’a talimat: 'Askerlerimizin maaşını ödeyeceğiz'

Chuck Schumer kısa süre önce, radikal sol hükümetin kapanması sırasında “Her gün işler daha iyiye gidiyor” dedi. Ben aynı fikirde değilim! “Lider” Chuck Schumer ve Demokratlar yüzünden hiçbir şey yapılmazsa, cesur askerlerimiz 15 Ekim'de hak ettikleri maaşı alamayacaklar.

Bu nedenle, Başkomutan olarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e 15 Ekim'de askerlerimize maaşlarını ödemek için mevcut tüm fonları kullanması talimatını vermek üzere yetkimi kullanıyorum.

Bunu gerçekleştirmek için gerekli kaynakları belirledik ve Bakan Hegseth bu fonları askerlerimize maaş ödemek için kullanacak.