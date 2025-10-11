https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/trumptan-pentagona-talimat-askerlerimizin-maasini-odeyecegiz-1100110214.html
Trump’tan Pentagon’a talimat: 'Askerlerimizin maaşını ödeyeceğiz'
Trump’tan Pentagon’a talimat: 'Askerlerimizin maaşını ödeyeceğiz'
ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapanmasına rağmen Amerikan askerlerinin maaşlarının ödenmesi için Pentagon’a talimat verdiğini duyurdu.Trump yaptığı açıklamada, “Cesur askerlerimiz 15 Ekim’de hak ettikleri maaşları alamayacaktı. Bu nedenle Başkomutan olarak yetkimi kullanıyor ve Savaş Bakanı Pete Hegseth’e, mevcut tüm fonları kullanarak askerlerimize ödeme yapılmasını emrediyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Trump, gerekli kaynakların belirlendiğini ve bu fonların maaş ödemeleri için kullanılacağını belirterek, Demokrat Parti lideri Chuck Schumer’i hükümeti yeniden açmaya çağırdı.1 Ekim'de federal hükümet kapandıABD’de 1 Ekim’de başlayan hükümet kapanması, yeni mali yıl bütçesinin onaylanamaması nedeniyle federal çalışanların ve ordu mensuplarının maaşlarını riske atmıştı. Trump yönetimi, kapanmanın devam etmesi halinde askerlerin 15 Ekim’deki ödemelerini alamayacağını açıklamıştı.
Trump yaptığı açıklamada, "Cesur askerlerimiz 15 Ekim'de hak ettikleri maaşları alamayacaktı. Bu nedenle Başkomutan olarak yetkimi kullanıyor ve Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, mevcut tüm fonları kullanarak askerlerimize ödeme yapılmasını emrediyorum" ifadelerini kullandı.
Chuck Schumer kısa süre önce, radikal sol hükümetin kapanması sırasında “Her gün işler daha iyiye gidiyor” dedi. Ben aynı fikirde değilim! “Lider” Chuck Schumer ve Demokratlar yüzünden hiçbir şey yapılmazsa, cesur askerlerimiz 15 Ekim'de hak ettikleri maaşı alamayacaklar.
Bu nedenle, Başkomutan olarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e 15 Ekim'de askerlerimize maaşlarını ödemek için mevcut tüm fonları kullanması talimatını vermek üzere yetkimi kullanıyorum.
Bunu gerçekleştirmek için gerekli kaynakları belirledik ve Bakan Hegseth bu fonları askerlerimize maaş ödemek için kullanacak.
Trump, gerekli kaynakların belirlendiğini ve bu fonların maaş ödemeleri için kullanılacağını belirterek, Demokrat Parti lideri Chuck Schumer'i hükümeti yeniden açmaya çağırdı.
