Mississippi'de silahlı saldırı: 4 ölü, 12 yaralı

Mississippi’de silahlı saldırı: 4 ölü, 12 yaralı

11.10.2025

ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Leland kentinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.Leland Belediye Başkanı John Lee'nin yaptığı açıklamada saldırının kent merkezine yakın bir bölgede bir lisede oynanan maç sırasında gerçekleştiğini söyledi. Lee, olayda toplam 16 kişinin vurulduğunu belirtti ancak ölü sayısının bu toplamın içinde olup olmadığını açıklamadı.Henüz saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan kimse bulunmadığı bildirildi. Leland Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.ABD medyasına konuşan eyalet senatörü Derrick Simmons, saldırının Leland Lisesi’nin mezuniyet maçı sonrasında yapılan bir buluşma sırasında meydana geldiğini söyledi.Olay yerine eyalet soruşturma birimi dahil olduSaldırının okul yakınlarında gerçekleşmediği, ancak kent merkezine çok uzak olmayan bir noktada yaşandığı bildirildi. Mississippi Eyalet Soruşturma Bürosu, yerel polisle iş birliği içinde olayın soruşturulmasına destek verdiklerini açıkladı.

