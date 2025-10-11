Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/trump-si-ile-gorusmeyi-iptal-etmedim-ama-gorusup-gorusmeyecegimizi-bilmiyorum-1100102608.html
Trump: Şi ile görüşmeyi iptal etmedim, ama görüşüp görüşmeyeceğimizi bilmiyorum
Trump: Şi ile görüşmeyi iptal etmedim, ama görüşüp görüşmeyeceğimizi bilmiyorum
Sputnik Türkiye
Trump, APEC zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesini iptal etmediğini belirtti ancak görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğunu... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T02:22+0300
2025-10-11T03:10+0300
dünya
abd
donald trump
şi cinping
asya-pasifik
çin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_0:91:1070:693_1920x0_80_0_0_18ab6c668021203623655bbcb1138a1b.png
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşmeyi iptal etmediğini söyledi.Trump, "Hayır, iptal etmedim ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Her halükarda orada olacağım, bu yüzden gerçekleşebileceğini varsayıyorum" dedi.Trump daha önce yaptığı açıklamada, Çin'in uygulamaya koyduğu yeni ihracat kontrolleri nedeniyle, yaklaşan APEC zirvesinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için hiçbir neden olmadığını söylemişti.'Bence herkes savaştan yoruldu'Trump, Gazze hakkında da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Trump, İsrail'e giderek Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşma yapacağını duyurarak, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/abd-cin-ticaret-savasi-yeniden-basladi--1100102046.html
asya-pasifik
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448326_13:0:1058:784_1920x0_80_0_0_9e4636404c375048e80bb30a4753b58c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, şi cinping, asya-pasifik, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
abd, donald trump, şi cinping, asya-pasifik, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

Trump: Şi ile görüşmeyi iptal etmedim, ama görüşüp görüşmeyeceğimizi bilmiyorum

02:22 11.10.2025 (güncellendi: 03:10 11.10.2025)
© AP Photo / Alex BrandonTrump-Şi görüşmesi
Trump-Şi görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Trump, APEC zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesini iptal etmediğini belirtti ancak görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşmeyi iptal etmediğini söyledi.
Trump, "Hayır, iptal etmedim ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Her halükarda orada olacağım, bu yüzden gerçekleşebileceğini varsayıyorum" dedi.
Trump daha önce yaptığı açıklamada, Çin'in uygulamaya koyduğu yeni ihracat kontrolleri nedeniyle, yaklaşan APEC zirvesinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için hiçbir neden olmadığını söylemişti.

'Bence herkes savaştan yoruldu'

Trump, Gazze hakkında da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Trump, İsrail'e giderek Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşma yapacağını duyurarak, şunları söyledi:

"Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi. Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Ortadoğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey. Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu."

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
DÜNYA
ABD-Çin ticaretinde yeni gerilim: Trump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı
00:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала