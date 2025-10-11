https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/trump-si-ile-gorusmeyi-iptal-etmedim-ama-gorusup-gorusmeyecegimizi-bilmiyorum-1100102608.html
2025-10-11T02:22+0300
2025-10-11T02:22+0300
2025-10-11T03:10+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşmeyi iptal etmediğini söyledi.Trump, "Hayır, iptal etmedim ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Her halükarda orada olacağım, bu yüzden gerçekleşebileceğini varsayıyorum" dedi.Trump daha önce yaptığı açıklamada, Çin'in uygulamaya koyduğu yeni ihracat kontrolleri nedeniyle, yaklaşan APEC zirvesinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için hiçbir neden olmadığını söylemişti.'Bence herkes savaştan yoruldu'Trump, Gazze hakkında da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Trump, İsrail'e giderek Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşma yapacağını duyurarak, şunları söyledi:
Trump: Şi ile görüşmeyi iptal etmedim, ama görüşüp görüşmeyeceğimizi bilmiyorum
02:22 11.10.2025 (güncellendi: 03:10 11.10.2025)
Trump, APEC zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesini iptal etmediğini belirtti ancak görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yapacağı görüşmeyi iptal etmediğini söyledi.
Trump, "Hayır, iptal etmedim ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Her halükarda orada olacağım, bu yüzden gerçekleşebileceğini varsayıyorum" dedi.
Trump daha önce yaptığı açıklamada, Çin'in uygulamaya koyduğu yeni ihracat kontrolleri nedeniyle, yaklaşan APEC zirvesinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için hiçbir neden olmadığını söylemişti.
'Bence herkes savaştan yoruldu'
Trump, Gazze hakkında da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Trump, İsrail'e giderek Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşma yapacağını duyurarak, şunları söyledi:
"Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi. Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Ortadoğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey. Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu."