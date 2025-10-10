Türkiye
Tarih verildi: Sigaraya zam yolda
Tarih verildi: Sigaraya zam yolda
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ekim ayında sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağını açıkladı. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
TBYD Başkanı Erol Dündar, katıldığı bir televizyon kanalında sigara zammı hakkında konuştu.Dündar, zammın yaklaşık 5 TL civarında olacağını ve ekim ayı içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti. Sigaraya yönelik son zammın temmuz sonu ve ağustos başında yapıldığını hatırlatan Dündar, ÖTV güncellemeleriyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.
Tarih verildi: Sigaraya zam yolda

21:18 10.10.2025
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ekim ayında sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağını açıkladı.
TBYD Başkanı Erol Dündar, katıldığı bir televizyon kanalında sigara zammı hakkında konuştu.
Dündar, zammın yaklaşık 5 TL civarında olacağını ve ekim ayı içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti.
Sigaraya yönelik son zammın temmuz sonu ve ağustos başında yapıldığını hatırlatan Dündar, ÖTV güncellemeleriyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
EKONOMİ
Sigaraya yeni zam geldi: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları listesi güncellendi
4 Ağustos, 11:02
