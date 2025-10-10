https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/tarih-verildi-sigaraya-zam-yolda-1100100176.html
Tarih verildi: Sigaraya zam yolda
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ekim ayında sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağını açıkladı. 10.10.2025, Sputnik Türkiye
TBYD Başkanı Erol Dündar, katıldığı bir televizyon kanalında sigara zammı hakkında konuştu.Dündar, zammın yaklaşık 5 TL civarında olacağını ve ekim ayı içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti. Sigaraya yönelik son zammın temmuz sonu ve ağustos başında yapıldığını hatırlatan Dündar, ÖTV güncellemeleriyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.
SON HABERLER
Tarih verildi: Sigaraya zam yolda
