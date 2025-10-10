https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/tarih-verildi-sigaraya-zam-yolda-1100100176.html

Tarih verildi: Sigaraya zam yolda

Tarih verildi: Sigaraya zam yolda

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ekim ayında sigara fiyatlarına 5 TL zam yapılacağını açıkladı. 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T21:18+0300

2025-10-10T21:18+0300

2025-10-10T21:18+0300

türki̇ye

sigara

sigara kağıdı

e-sigara

sigara paketi

sigara içmek

sigara zammı

en düşük sigara fiyatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094238845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dba5f06ecf04e6de43fa2a0b456d8e04.jpg

TBYD Başkanı Erol Dündar, katıldığı bir televizyon kanalında sigara zammı hakkında konuştu.Dündar, zammın yaklaşık 5 TL civarında olacağını ve ekim ayı içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti. Sigaraya yönelik son zammın temmuz sonu ve ağustos başında yapıldığını hatırlatan Dündar, ÖTV güncellemeleriyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/sigaraya-yeni-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-listesi-guncellendi-1098344486.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara, sigara kağıdı, e-sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı, en düşük sigara fiyatı