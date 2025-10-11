Schengen'e girişte yeni dönem: EES sistemi yarın başlıyor
Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi'ne girişlerde güvenliği artırmak için EES (Giriş-Çıkış Sistemi) uygulamasını yarından itibaren devreye alıyor. Yeni sistemle birlikte Schengen ülkelerine giriş yapan tüm üçüncü ülke vatandaşlarının parmak izi ve yüz fotoğrafları dijital olarak kaydedilecek.
Avrupa Birliği, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm Schengen ülkelerinde geçerli olacak yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) uygulamasını yürürlüğe koyuyor.
Bu kapsamda, vizeye tabi olsun ya da olmasın üçüncü ülke vatandaşlarının İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn dahil Schengen bölgesine girişlerinde kişisel bilgiler dijital ortamda saklanacak.
İlk girişte biyometrik kayıt alınacak
Hürriyet'in haberine göre, EES sistemine tabi bir ülkeye ilk kez giriş yapan yolculardan yüz fotoğrafı, parmak izi ve kişisel bilgiler alınacak. Bu bilgiler dijital dosyada saklanacak ve sonraki girişlerde yalnızca kimlik doğrulaması yapılacak.
Biyometrik pasaport sahipleri, uygun giriş noktalarında self-servis geçişlerle süreci daha hızlı tamamlayabilecek.
12 yaş altına parmak izi zorunluluğu yok
Sistem kapsamında 12 yaş altı çocuklardan parmak izi alınmayacak.
Kısa süreli vizeyle seyahat edenlerin ise parmak izleri vize aşamasında alındığı için sadece fotoğrafları kaydedilecek.
Vizesiz giriş hakkına sahip yolcuların hem yüz fotoğrafı hem de parmak izi sisteme yüklenecek.
Süre aşımı tespit edilecek
Yeni sistem, kalış süresini aşan ya da girişi reddedilen yolcuları otomatik olarak tanımlayacak ve bu bilgiler kaydedilecek.
Kayıtlar, bir sonraki vize başvurusu veya ülkeye giriş denemesi sırasında etkili olacak. Böylece pasaport damgalama uygulamasına da kademeli olarak son verilecek.
Uygulama 2026’da tam faaliyete geçecek
EES sistemi 10 Nisan 2026’da tam operasyonel hale gelecek.
Ayrıca Avrupa Birliği, 2026 sonuna kadar Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi (ETIAS) adlı yeni dijital izin sistemini de uygulamaya sokmayı planlıyor.
EES ve ETIAS, AB ülkelerine girişlerde güvenliği artırmayı ve sınır geçişlerini dijitalleştirmeyi hedefliyor.
