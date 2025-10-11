https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/meteorlojiden-6-kent-icin-sari-alarm-kuvvetli-yagis-ve-mevsim-normallerinin-altinda-bir-hava-var-1100102922.html
Meteoroloji'den 6 kent için sarı alarm: Kuvvetli yağış ve mevsim normallerinin altında bir hava var
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı son değerlendirmede, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini duyurdu. Özellikle Marmara (Çanakkale hariç), Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile bazı Ege ve Karadeniz illerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.6 il için “sarı” kodlu uyarıMeteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için “sarı” kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde yerel kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak beklenirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Yağışların etkili olacağı bölgelerTahminlere göre yağışlar; Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinde ise yerel yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaMeteoroloji’nin tahminine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
